Risultati elezioni India, ha vinto Narendra Modi/ Maggioranza seggi a Premier uscente

Il Partito del Congresso, guidato da Rahul Gandhi, nipote di Jawaharlal Nehru, primo ministro dal 1947 al 1964, non ce l’ha fatta: i risultati delle Elezioni politiche in India hanno confermato il trionfo e la vittoria del premier uscente Narendra Modi, leader del Bjp (Bharatiya Janata Party, partito popolare indiano). Mentre ancora stanno ultimando i conteggi in tutto il vasto Paese asiatico, la Commissione Elettorale d’India ha diffuso già i dati nazionali: Modi ha ottenuto la maggioranza schiacciante dei voti con 292 seggi su 542 mentre l’Indian National Congress di Rahul Gandhi non è andato oltre ai 49 seggi conquistati. In questo modo, l’intera coalizione guidata dal Premier uscente Modi – la National Democratic Alliance – sfonderebbe quota 345 seggi ottenendo tutte le credenziali per il Governo dei prossimi 5 anni, sorpassando addirittura i risultati del 2014 dove vi fu in India la prima maggioranza assoluta in Parlamento (282 seggi).

RISULTATI ELEZIONI INDIA: HA TRIONFATO IL PREMIER USCENTE

«È un mandato enorme per le politiche positive di Narendra Modi. È una vittoria enorme per l’India, siamo onorati per la magnificenza di questa vittoria», ha commentato il portavoce del Bjp in attesa che Modi stesso pronunci le prime parole da rinnovato Presidente dell’India. Le Elezioni per la camera bassa del Parlamento – Loch Saba, la Camera del Popolo – hanno visto 900 milioni di elettori chiamati alle urne per rinnovare il ramo più importante del Parlamento indiano. «Il presidente Vladimir Putin si è congratulato con il premier Modi per la vittoria del suo partito alle recenti elezioni parlamentari in India», si legge nel documento diffuso dal portavoce del Cremlino, in cui si aggiunge come il Capo dello Stato russo abbia confermato l’interesse cruciale di Mosca nel rafforzare la cooperazione e il dialogo con Nuova Delhi nel futuro dei prossimi 5 anni di Governo Modi. L’India resta però un Paese fortemente diviso, con classi sociali sempre più “fratturare” e la povertà che in alcuni lati dell’India sono ancora a livelli da terzo mondo. Il Partito del Congresso aveva puntato su un reddito minimo garantito – un sussidio al 20 per cento delle famiglie più povere dell’India – ma non è bastato per sconfiggere la potenza elettorale e politica del Premier Modi.

