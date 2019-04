Sparatoria a San Diego fuori da sinagoga/ Video: diversi feriti, un uomo arrestato

Sparatoria a San Diego, in California, nei pressi di una sinagoga: ci sarebbero diversi feriti e la polizia avrebbe fermato un uomo, che viene indicato come il sospetto autore della sparatoria. Sono ancora ignoti i motivi dell’aggressione, mentre le immagini dei media statunitensi mostrano la polizia e le ambulanze sul posto alle 11.30 (ora locale, 20.30 in Italia). L’episodio è stato confermato via Twitter dallo sceriffo locale, Bill Gore. La sparatoria è avvenuta vicino una sinagoga di Poway, un sobborgo di San Diego. Tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. Sarebbero almeno quattro, secondo le prime informazioni, le persone trasportate in ospedale: sono state ricoverate al Palomar Medical Center. In quel momento il tempio religioso, situato sulla Chabad Way, era gremito di fedeli che stavano assistendo ad una celebrazione della Pasqua ebraica.

SPARATORIA A SAN DIEGO FUORI DA SINAGOGA

Stando a quanto riportato da CBS News, un uomo sarebbe entrato nella sinagoga di Poway aprendo il fuoco. La polizia parla di “un sacco di feriti” con diversi gradi di gravità. L’autore della sparatoria avrebbe provato poi a scappare lungo la strada, ma è stato preso subito in custodia. Le autorità sono convinte che sia l’unico responsabile della sparatoria. Inoltre, hanno invitato la gente a non avvicinarsi alla zona. «Era una celebrazione molto importante per noi. C’era molta gente dentro che pregava», ha raccontato un membro della congregazione ai microfoni di NBC7. Il testimone ha aggiunto: «Tutti piangevano e urlavano». Inoltre, ha riportato il racconto di suo marito, presente all’interno della sinagoga quando è avvenuta la sparatoria: le ha detto che qualcuno è entrato, ha cominciato a inveire contro e poi ha cominciato a sparare.

A man has been detained for questioning in connection with a reported shooting at a synagogue in the city of Poway, California, according to the San Diego Sheriff’s Department. https://t.co/ipGf6FPcYe pic.twitter.com/XMvJ6d6Mig — CNN (@CNN) April 27, 2019

BREAKING: Officials confirm there’s been a shooting at a synagogue in San Diego County, California, with injuries reported. https://t.co/jAUqaT05lf — Circa (@Circa) April 27, 2019





