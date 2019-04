Sri Lanka, miliardari Povlsen e Ibrahim: figli morti/ Tre erano bambini, 2 kamikaze

Dietro la già drammatica vicenda che vede i terribili attentati in Sri Lanka di Pasqua, si cela un’altra incredibile storia che vede protagonisti due uomini: Anders Holch Povlsen e Mohamed Ibrahim. Entrambi sono accomunati dal grande potere e dal patrimonio milionario che detengono. Il primo è definito l’uomo più ricco di Danimarca nonché il più grande proprietario terriero in Scozia tanto che, secondo Forbes, il suo patrimonio ammonterebbe a 8 miliardi di dollari. Il secondo è invece uno degli uomini più ricchi dello Sri Lanka grazie ad un vasto impero costruito sulle spezie cingalesi. Le loro famiglie però sono state letteralmente devastata dalle bombe dello scorso 21 aprile: insieme hanno perso cinque figli ed ora è il New York Times, in un toccante reportage, a renderlo noto. Tre di loro erano appena dei bambini, in vacanza con i genitori nel paese esotico, gli altri due invece, figli di Ibrahim, erano attentatori suicidi. La mattina di Pasqua, Povlsen si trovava con la moglie Anna ed i loro quattro figli, Astrid, Alma, Agnes and Alfred, di età compresa tra i 5 ed i 15 anni. Stavano facendo colazione nel ristorante Table One dell’hotel dove soggiornavano a Colombo quando le bombe portarono via metà della ricca famiglia: dei quattro figli solo Astrid è sopravvissuta miracolosamente, insieme ai genitori.

SRI LANKA, FIGLI MILIARDARIO IBRAHIM KAMIKAZE

E’ sempre la mattina di Pasqua, poco prima delle 9, quando Ilham Ibrahim, zaino in spalla e cappello da baseball sulla testa, esce dall’ascensore che porta al ristorante Table One. Con lui, Zahran Hashim, predicatore islamico e mente degli attentati. Dopo essersi scambiati l’ultimo cenno, entrambi si fanno esplodere. Ilham aveva 31 anni ed era il figlio minore del miliardario cingalese. Un uomo descritto come cupo, silenzioso ed asociale. Suo fratello Inshaf, 35 anni, era tutto il contrario: alto, distinto ed elegante. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, alla vigilia degli attentati in Sri Lanka quest’ultimo aveva salutato la moglie asserendo di doversi recare in Zambia per questioni d’affari. Era invece in un altro hotel di Colombo, come confermato dalle telecamere che lo ripresero mentre si muoveva, agitato, avanti e indietro. Alla fine però, esattamente come il fratello minore, anche lui si è fatto esplodere uccidendo se stesso ed altre 20 persone. Il re delle spezie Mohamed Ibrahim, dopo gli attentati è stato condotto in questura dove è tenuto in custodia ma non sono emerse al momento prove di un suo presunto coinvolgimento. Resta invece il mistero sul perchè i figli di uno degli uomini musulmani più ricchi siano diventati dei kamikaze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA