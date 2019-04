Stupro, vittime daranno telefonini alla polizia/ Accesso a sms, foto e account social

Se si è vittime di stupro, bisogna consegnare il proprio telefonino alla polizia, altrimenti non scattano le indagini. Questa è la controversa iniziativa del governo britannico in merito alle nuove leggi sui reati per abusi sessuali. Lo scopo è dare maggiori informazioni alle forze dell’ordine nelle inchieste per determinare i responsabili delle violenze sessuali, ma per i detrattori di questo progetto ciò si traduce in una violazione della privacy delle vittime. Le vittime di stupro o molestie sessuali, di fronte alla richiesta di consegnare i telefonini alle autorità giudiziarie, si sentono a loro volta indagate. E questo lo sostengono anche le associazioni per i diritti delle donne. Il piano, che è stato presentato nei giorni scorsi dal ministero degli Interni, ha suscitato dubbi e proteste. La polizia così avrebbe il potere di analizzare messaggi, email e foto che sono contenuti nel telefonino di chi denuncia uno stupro. E questo è importante per loro perché in alcuni casi le indagini si sono arenate proprio per la mancanza di prove sufficienti.

VITTIME STUPRO DARANNO TELEFONINI ALLA POLIZIA PER INCASTRARE COLPEVOLI

La nuova legge si pone dunque l’obiettivo di aiutare le vittime di stupro, ma anche di non sprecare tempo e risorse. Bisogna tener conto del fatto che la polizia ha visto ridurre il suo budget e il numero degli agenti per i tagli alla spesa pubblica. Inoltre, nel Regno Unito il numero di presunti casi di stupro che finiscono nel nulla è aumentato del 70 per cento in due anni per mancanza di prove. E quindi per trovare le prove il procuratore generale Max Hill, insieme alla polizia, ha elaborato una specie di “consenso informato” da far firmare alle presunte vittime per ottenere l’accesso al loro telefonino. Lì dentro possono esserci dettagli in grado di confermare in qualche modo le accuse. Ma in questo modo si consegna agli inquirenti lo stile di vita di chi accusa e non è difficile arrivare al “se l’è cercata”. Il tema dunque è a dir poco delicato: l’obiettivo è condivisibile, ma lo strumento va “rinforzato” con un sistema di garanzie sull’uso dei dati personali. C’è un caso concreto: nel 2017 un 22enne, Liam Allan, fu scagionato dall’accusa di aver violentato una ragazza grazie al contenuto di alcuni sms scambiati con la presunta vittima che, secondo le autorità britanniche, ne hanno provato l’innocenza alla fine.

