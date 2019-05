Tensione in Venezuela/ Fallisce il “golpe” di Guaidò, scintille fra Russia e Usa

Gli Stati Uniti e la Russia si stanno scontrando in queste ore in merito alla questione Venezuela, facendo tornare di moda i vecchi scenari da Guerra Fredda. Nella giornata di lunedì 30 aprile, il leader dell’opposizione venezuelano, Juan Guaidò, ha chiesto ai militari di dare vita alla cosiddetta operazione finale contro l’usurpatore Maduro: peccato però che le cose siano andate non come previsto. Solo una minima parte dei militari ha infatti deciso di andare contro l’attuale presidente, con il “golpe” tentato da Guaidò che è stato quindi un clamoroso fallimento. Ma come detto in apertura, a tenere banco in queste ore è lo scontro fra Washington e Mosca, in merito al futuro del paese sudamericano. Secondo John Bolton, consigliere di Donald Trump alla sicurezza, sarebbero stati i russi a dissuadere Maduro a lasciare Caracas per dirigersi a L’Avana, a Cuba: «Aveva un aereo in pista – le sue parole riferite alla Cnn – era pronto a lasciare questa mattina e per quanto ne sappiamo e i russi hanno detto che sarebbe dovuto restare». A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Mike Pompeo, il segretario di stato americano, che ha ribadito per l’ennesima volta che l’intervento militare Usa è un’opzione possibile se necessario.

CAOS IN VENEZUELA: FALLISCE IL “GOLPE” DI GUAIDÒ

Parole che ovviamente non sono andate a genio ai rivali russi, con il ministro degli esteri, Serghei Lavrov, che ha alzato la cornetta intimando gli amici a stelle e strisce a non intromettersi nelle questioni venezuelane: «L’ingerenza Usa negli affari interni è una violazione del diritto internazionale – ha detto senza troppi mezzi termini – ulteriori passi aggressivi di Washington nel Paese latinoamericano comporterebbero conseguenze gravi». Caso chiuso? Tutt’altro perché Pompeo non ha affatto deposto l’ascia di guerra, rincarando la dose: «La Russia e Cuba stanno destabilizzando il Venezuela». Clima da Guerra Fredda, con Cuba di mezzo e il Venezuela nel caos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA