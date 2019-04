Terremoto Filippine: sisma 6.3/ Paura a Manila: edifici “ondeggiano”, uffici evacuati

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nelle Filippine ed è stata avvertita in particolare a Manila alle 17.11 ora locale. Il sisma è stato di magnitudo 6.3 della scala Richter, secondo Reuters, che cita la U.S. Geological Survey (USGS). Inoltre, ha avuto una profondità di 40 chilometri. I media locali parlano di edifici scossi nella capitale. Un testimone ha raccontato che gli uffici hanno “ondeggiato” nella città di Makati, oltre che a Bonifacio Global City. Per ora non si segnalano danni o vittime, ma tanta è stata la paura per il terremoto. L’Express in Gran Bretagna invece racconta di edifici scossi anche a Luzon, che è distante da Manila. «Sono quasi caduto mentre camminavo. Per fortuna non ci sono stati danni, ma la seconda scossa è stata molto forte, è durata circa 15-20 secondi», ha raccontato al quotidiano britannico un altro testimone. In molti si sono riversati sui social per raccontare quanto accaduto nelle ultime ore nelle Filippine.

TERREMOTO FILIPPINE: UFFICI EVACUATI A MANILA

Gli uffici del centro della capitale sono in via di evacuazione, secondo quanto riportato da Rainews. Comunque non è la prima forte scossa di terremoto registrata nelle Filippine quest’anno. A marzo fu segnalato un sisma di magnitudo 6 della scala Richter con epicentro a Guiuan. In quel caso l’ipocentro fu individuato a 54,4 chilometri di profondità. Ancor più forte fu la scossa di terremoto del dicembre scorso, quando a largo delle Filippine fu registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.2 che fece scattare l’allerta tsunami, rientrata dopo un paio di ore. L’epicentro fu individuato a 100 chilometri a sudest di Pondaguitan, che si trova sulla grande isola filippina meridionale di Mindanao. Il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) mise in guardia riguardo la possibilità di onde anomale che potevano crearsi e raggiungere le coste fino a 300 chilometri dall’epicentro del sisma.

