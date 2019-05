Terremoto Panama: forte scossa 6.1/ Sisma al confine col Costa Rica: si temono danni

Forte scossa di terremoto a Panama: il sisma è stato di magnitudo 6.1 sulla scala Richter ed è avvenuto al confine col Costa Rica, più precisamente a 7 chilometri a sud-est della città di Plaza de Caisan, un’area scarsamente popolata. Il terremoto è stato localizzato a 48 chilometri, a nord-ovest dalla città costiera di David. Stando a quanto segnalato dall’Usgs, l’istituto di geofisica americano che ha registrato la scossa, il sisma è avvenuto ad una profondità di circa 19 chilometri. La forte scossa si è verificata alle 14.24, quando in Italia erano le 21.24, di domenica 12 maggio 2019. La città più vicina all’epicentro è Santa Cruz, che ne dista circa 5 chilometri. Per ora non si hanno notizie di danni o vittime.

TERREMOTO PANAMA: FORTE SCOSSA 6.1

Un portavoce della polizia di Puerto Armuelle, vicino all’epicentro del terremoto di magnitudo 6.1, ha dichiarato che alcuni edifici locali sarebbero stati danneggiati, ma non sono state segnalate vittime. Questo però stando alle relazioni preliminari. Al momento dunque i danni non sarebbero rilevanti, come fanno sapere anche alcuni testimoni alla Reuters. Secondo quanto riportato dal quotidiano panamense “La Prensa”, il terremoto è stato avvertito anche a Bocas del Toro, Coclé, Donoso e Colón. Comunque il sistema nazionale della Protezione civile della Repubblica di Panama ha indicato che non è stato emesso alcun avviso di tsunami. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni dal Costa Rica, dove il terremoto è stato avvertito nel centro del paese. L’associazione antincendio di Panama ha detto su Twitter di aver ricevuto segnalazioni di scuotimento del terreno da parte di residenti in diverse regioni del paese, e ha esortato alla calma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA