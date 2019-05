Thailandia, incoronato re Vajiralongkorn/ Video, nuovo sovrano dopo 70 anni

Thailandia, incoronato re Vajiralongkorn: il Paese asiatico dopo 70 anni ha un nuovo sovrano. Questa mattina, 4 maggio 2019, si è tenuta a Bangkok la cerimonia di incoronazione: Maha coglie l’eredità del padre Bhumibol Adulyadej e gli è stata consegnata dal capo bramino la corona tempestata di diamanti e dal peso di 7,3 chili. Come riporta l’Ansa, questo è il primo di tre giorni di elaborate cerimonie che si terranno nella capitale thailandese, che ospita per l’occasione diversi leader stranieri e migliaia di cittadini che affollano la metropoli. Ricordiamo che appena due giorni fa il nuovo re della Thailandia era convolato a nozze con Suthida, ex assistente di volo della Thai Airways e con un passato da responsabile del suo servizio di sicurezza.

RE THAILANDIA, INCORONATO MAHA VAJIRALONGKORN

Il nuovo re della Thailandia ha indossato una tunica bianca ed è stato bagnato e unto con un’acqua sacra raccolta in oltre cento località del Paese, come sottolinea il Corriere della Sera, per poi iniziare il percorso che lo porterà a riceve i cinque simboli della monarchia thai, i cosiddetti cinque regalia. «Che io possa regnare in rettitudine per il bene del Regno e del popolo, per sempre», le parole di re Vajiralongkorn, secondogenito e primo figlio maschio dell’ex re. Erede al trono dal 1972, Maha è stato al centro di numerose polemiche in passato circa l’opportunità di salire al trono: secondo il gossip locale, vanta un passato ricco di piccoli scandali che hanno fatto parecchio scalpore anche fuori dalla Thailandia. Ma si è appena sposato, segnale di buon auspicio…





© RIPRODUZIONE RISERVATA