Thailandia, re sposa la sua guardia del corpo/ Nozze a sorpresa per il sovrano

Il matrimonio del re della Thailandia ha tenuto banco nelle ultime ore in Asia: il sovrano Vajiralongkorn ha sposato una ufficiale del suo corpo di guardie reali, la 43enne Suthida Tidjai. Al trono dal 2016 dopo la morte del padre, il re avrebbe conosciuto la sua quarta moglie su un volo nel 2013, mentre l’anno più tardi è entrata a far parte della Guardia Reale. Come riporta il Corriere della Sera, nel dicembre del 2016 Suthida è stata promossa generale vicecomandante dell’unità di sicurezza del sovrano. E oggi, tra lo stupore generale, Vajiralongkorn ha proclamato regina la 43enne alla vigilia della sua incoronazione. Padre di sette figli, di cui l’ultimo nato nel 2014, il re è al suo quarto matrimonio.

MATRIMONIO RE THAILANDIA, STUPORE NEL PAESE

Le immagini del matrimonio sono state trasmesse nelle scorse ore dalla tv thailandese, con la neo-moglie Suthida vestita di seta rosa mentre si prostrava davanti al sovrano, vestito in uniforme bianca. Le nozze si sono celebrate nella residenza reale di Bangkok ed ha preso parte anche il primo ministro Prayuth Chanocha, oltre ad altri alti funzionari. Ricordiamo che Vajiralongkorn è tra i sovrani più ricchi al mondo ed è il decimo re della dinastia Chakri, conosciuto anche con il nome di Rama X. Come vi abbiamo già sottolineato, grande sorpresa in tutta la Thailandia per dei fiori d’arancio assolutamente inattesi.

