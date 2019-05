Tolosa, 5 persone prese in ostaggio da uomo armato/ Spari contro la polizia

Paura a Tolosa: cinque persone sono state prese in ostaggio in una tabaccheria di Blagnac. Secondo una primissima ricostruzione, l’assalitore è armato e avrebbe aperto il fuoco contro la polizia per due volte: richiesto l’intervento di un negoziatore, con la minaccia di uccidere una delle persone in ostaggio se il perimetro di sicurezza non sarà rimosso. La Procura locale ha escluso per il momento l’ipotesi terrorismo, più probabile un tentativo di rapina: la polizia ha chiesto sui social network di non avvicinarsi alla zona. I colleghi di Le Figaro riportano inoltre che l’assalitore, oltre a una pistola, avrebbe con sé un casco e una Go Pro. Sul posto è giunto anche il ministro dell’Interno Christophe Castaner.

TOLOSA, 5 PERSONE IN OSTAGGIO DI UOMO ARMATO: LE ULTIME NOTIZIE

Pochi minuti fa l’assalitore ha rilasciato un ostaggio, che ai microfoni di Actu Toulouse ha affermato: «E’ entrato nella tabaccheria verso le ore 16.15: è entrato con un casco in testa ma la sua faccia non era nascosta. Con sé aveva una videocamera appesa sul petto e ci ha detto che lo faceva “per il nostro bene”». Le Figaro evidenzia che il possibile rapinatore ha appena 17 anni ed è già noto alle forze dell’ordine: al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti e la natura di questo fatto, si sa solo che ha chiesto l’intervento di un negoziatore. A Blagnac è giunta anche un’unità del Raid direttamente dalla base di Bievres, mobilitate ingenti quantità di polizia e forze speciali per affrontare la situazione: il prefetto dell’Haute-Garonne e della regione Occitanie, Etienne Guyot, sono arrivati nella zona: non ci resta che attendere novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA