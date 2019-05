Tour Eiffel, uomo scala la torre: evacuata/ Video Parigi, “arrampicato a mani nude”

E all’improvviso un novello “Uomo Ragno” è stato scorto nei cieli di Parigi arrampicarsi addirittura sulla Tour Eiffel: panico nella Capitale di Francia sul monumento forse più famoso al mondo, con un uomo misterioso che sta scalando a mani nude la torre alta 324 metri inaugurata per l’Expo di Parigi del 1900. Immediatamente la Tour Eiffel è stata evacuata mentre il folle scalatore si era ormai portato al terzo piano della torre più visitata del pianeta: secondo la polizia francese, l’identità e i motivi che starebbero dietro all’incredibile gesto sono al momento sconosciuti e nelle prossime ore si tenterà di ricostruire l’origine della strana vicenda. Parigi per qualche ora è piombata di nuovo nel caos ad solo un mese dal tremendo incendio che ha sconvolto l’altro monumento più famoso di Parigi, la Cattedrale di Notre Dame. Nel primo pomeriggio la Direzione del monumento fatto di ferro ha avvistato l’individuo che si arrampicava sulla torre e ha chiamato le forze d’intervento francesi: l’annuncio ha chiamato a raccolta pompieri e servizio di sicurezza per provare subito nel tentativo di evacuare la zona e soprattutto di dissuadere il folle scalatore dal suo progetto.

TOUR EIFFEL EVACUATA: “FERMATO LO SCALATORE MISTERIOSO”

Le notizie in arrivo dalla Francia al momento sono ancora convulse e non tutte chiare: alcuni dicono infatti che l’uomo stia ancora scalando la Tour Eiffel, mentre altri – tipo la BfmTv giunta sul posto – annuncia che l’uomo sarebbe stato fermato non appena giunto al 3/o piano della torre – a 276 metri da terra – a mani nude e senza l’aiuto di corde o attrezzature particolari. Le ovvi motivi di sicurezza, tutti i turisti all’interno della torre sono stati fatti evacuare e l’intera area attorno alla Tour Eiffel è stata transennata. Al momento, la polizia francese pare escludere si possa trattare di un attacco terroristico bensì si propende per il gesto “dimostrativo” e “provocatorio”, forse anche in vista delle imminenti Elezioni Europee e al termine di quasi 6 mesi di scontri accesissimi in Parigi e in tutta la Francia sul fronte “gilet gialli”.

🇫🇷 Flash – La Tour Eiffel a été évacuée à #Paris en raison d’un homme qui est en train d’escalader l’édifice, d’après la société exploitant le monument emblématique de la capitale. La police et les #pompiers sont sur place. (BFM – AFP) pic.twitter.com/YSWfgnG1o0 — La Plume Libre (@LPLdirect) May 20, 2019





