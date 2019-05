Trump alza dazi al 25% su import da Pechino/ Usa-Cina: fine tregua “negoziati lenti”

A circa cinque mesi dalla tregua che era stata raggiunta al G20 di Buenos Aires tra Usa e Cina, arriva nelle passate ore l’annuncio a sorpresa del presidente Donald Trump sull’innalzamento dei dazi Usa su duecento miliardi di dollari di merci importate da Pechino. I dazi salgono così dal 10 al 25% con un rialzo importante che avrà effetto dal prossimo venerdì. L’annuncio arriva come sempre tramite Twitter e pone ufficialmente fine alla tregua tra i due Paesi raggiunta lo scorso dicembre. Proprio in occasione del G20, Trump e il presidente cinese Xi Jinping si erano accordati sulle tariffe doganali stabilendo che quelle Usa sarebbero rimaste congelate al 10% in attesa dei negoziati relativi al trasferimento di tecnologia, alla protezione della proprietà intellettuale, alla barriere non tariffarie ma anche a cyber intrusioni, servizi ed agricoltura. I negozianti erano stati adeguatamente avviati, ma per Trump si sono svolti ad oggi in maniera troppo lenta, come denunciato sempre via Twitter.

TRUMP ALZA I DAZI AL 25%: CINA, QUALE REAZIONE?

Il presidente Usa ha spiegato che “l’accordo sul commercio con la Cina continua, ma troppo lentamente, dato che loro continuano a cercare di rinegoziarlo: no!”, ha tuonato su Twitter. Trump ha spiegato ancora che per 10 mesi la Cina ha pagato tariffe agli Usa del 25% su 50 miliardi di dollari sull’alta tecnologia e del 10% su 200 miliardi di altri beni. “Questi pagamenti sono in parte responsabili dei nostri straordinari risultati economici”, ha aggiunto. Ora, in vista dell’annunciato rialzo delle tariffe, sembra scontato un ulteriore raggiungimento di risultati ancora più positivi per gli Usa che, al tempo stesso, devono però fronteggiare i negoziati, i quali dovrebbero riprendere la prossima settimana. Trump aveva commentato i colloqui avuti con la Cina il mese scorso, ritenendoli molto positivi e, secondo indiscrezioni, vicini alla chiusura. Alla luce del rialzo dei dazi, quale potrebbe essere ora la reazione della Cina? Decisive saranno le prossime ore.

