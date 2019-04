Trump, stop import petrolio Iran per Italia e 7 Paesi/ Guerra Usa su prezzi greggio

Il fronte Iran è sempre in cima alla lista delle priorità per il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump: stavolta, come minacciato già diversi mesi fa, le conseguenze sul tema del petrolio sono ingenti non solo per Teheran ma in qualche modo anche per l’Italia. Il n.1 della Casa Bianca ha infatti deciso di non rinnovare (scadevano ad inizio maggio, ndr) le esenzioni per l’import di petrolio dall’Iran: «la decisione mira ad azzerare l’export di petrolio iraniano, negando al regime la sua principale fonte di entrate», annuncia il Segretario di Stato Mike Pompeo. Esenzioni e ancora esenzioni, il “mantra” Usa mette nel mirino le fonti di guadagno iraniane in attesa di sbloccare la partita sul nucleare, tema caldissimo dopo lo stop al negoziato firmato nel 2015 da Obama e l’Unione Europea. La guerra a Teheran e a chiunque faccia accordi commerciali con l’Iran ora però prende una piega più dura perché giunge al “nodo” petrolio, il più importante ancora negli snodi e accordi internazionali: il segretario di Stato ha poi aggiunto che non ci saranno proroghe dopo il primo maggio e che «l’amministrazione Usa sta già discutendo con i paesi coinvolti per aiutarli a rinunciare alle importazioni da Teheran».

LA GUERRA USA ALL’IRAN (E NON SOLO)

Oltre alla Russia, ora anche la Cina si oppone fermamente alla decisione di Trump e parla di sanzioni «unilaterali ad ampio raggio. Gli accordi siglati da Pechino con Teheran sono ragionevoli e legittimi», ha rilanciato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Geng Shuang. Pechino è infatti ad oggi il maggior importatore di greggio dall’Iran e il nuovo scontro con Trump non farebbe che alimentare la già aspra e violenta guerra commerciale in atto sull’asse Usa-Cina. Nel frattempo il principale alleato in Medio Oriente dell’America, l’Arabia Saudita – riporta Repubblica – fa sapere che si coordinerà con gli altri produttori di petrolio per «assicurare forniture adeguate e per accertarsi che il mercato resti in equilibrio». La Casa Bianca intanto rilancia sempre con Pompeo «Usa, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, tre dei più grandi produttori di energia, insieme ai loro amici ed alleati, sono impegnati ad assicurare che i mercati globali del petrolio restino forniti in modo adeguato. Abbiamo concordato di prendere azioni al momento giusto per garantire che la domanda globale sia soddisfatta, mentre tutto il petrolio iraniano è rimosso dal mercato». Intanto però a rischiare nel medio-breve periodo sono gli 8 Paesi che fino al primo maggio potevano essere esentati nella loro importazione di petrolio dall’Iran: Italia, Grecia e Taiwan, oltre a Cina, India, Turchia, Giappone e Corea del Sud. In attesa di capire quali saranno le reazioni del Governo Conte, una nuova guerra commerciale-strategica è pronta ad esplodere e dalle premesse nulla di “certo” è ipotizzabile nei prossimi mesi.

