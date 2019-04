Ucraina, Zelensky nuovo Presidente/ Risultati Elezioni, Trump “insieme contro Russia”

Ha vinto il comico, anzi ha stravinto: le Elezioni in Ucraina dopo il ballottaggio di ieri vedono come nuovo Presidente l’attore 41enne Volodymyr Zelensky, con il 73% dei consensi (quando le schede scrutinate dei risultati sono state circa l’85%). Battuto e stracciato sotto ogni profilo il presidente uscente Poroshenko, con lo scacchiere della grande ma disunita nazione euroasiatica che potrebbe ora cambiare forse per sempre. Misteri sui programmi, sulle nomine, sui ministri e sulle “coperture” dietro il particolare e strano nuovo personaggio politico: «starò in politica solo 5 anni, con noi tutto è possibile e la corruzione finalmente sarà combattuta» ha più volte spiegato Zelensky in campagna elettorale, quasi completamente dominata dai social e per i giovani, con Poroshenko che non è riuscito in alcun modo a contrastare la ventata di novità che ha pervaso Kiev e non solo. Come Holoborodko, ovvero l’alter ego impersonato da Zelensky nella fiction tv che ha lanciato la candidatura del nuovo Presidente, anche il 41enne astro nascente dell’Ucraina ha puntato buona parte della sua retorica elettorale sulla lotta alla corruzione e al potere detenuto dagli oligarchi, sia pro che anti russi.

TRUMP E PUTIN SI “SPARTISCONO” ZELENSKY

E attenzione, è proprio il rapporto con la Russia che ora attenderà come “banco di prova” il neo Presidente “Servitore del popolo” (il titolo della sit-com di satira politica da cui proviene Zelensky): linea più morbida e verso la pace sul Donbass? O schieramenti più convintamente pro-Nato e a favore degli Usa? Nessuno lo sa, neanche Zelensky forse ma sarà il punto nodale già dalle primissime settimane di Governo del Paese: intanto sia Mosca che Washington, come primi commenti post-risultati ucraini, provano a “spartirsi” e “accaparrarsi” il nuovo soggetto politico che potrebbe definire tanto dei prossimi rapporti Ue-Usa-Ucraina-Russia. «Ci sono però ancora possibilità di migliorare la cooperazione con il nostro Paese, ma è necessario da parte del nuovo presidente un approccio pragmatico e responsabile, un approccio che tenga conto della situazione politica in Ucraina, innanzitutto nell’est del Paese. Ecco perché è importante augurare alla nuova leadership ucraina di usare il buon senso», ha fatto sapere in una nota il Premier russo Medvedev. Nello stesso tempo, una nota di Donald Trump fa i complimenti a Zelensky per la bella vittoria contro Poroshenko e conclude con «insieme a Kiev per lottare contro la supremazia della Russia». Insomma, già tirato per la giacchetta dopo un giorno dalle Elezioni. Al netto di quanto potrà avvenire, interessante è la domanda posta dagli analisi dell’Ispi in queste ore che forse più di tutti inquadrano il punto della questione: «Ma chi è questo comico che è riuscito a conquistare la fiducia di milioni di cittadini e che ora guiderà Paese più grande d’Europa? Perché Poroshenko ha perso? E perché il risultato di queste elezioni è importante per l’Unione Europea».

