Usa, repubblicano chiede impeachment per Trump/ Tutta colpa del Russiagate

Torna l’ombra dell’impeachment sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A chiederlo, come riferito da principali organi di informazione online in queste ultime ore, è stato Justin Amash, deputato del Michigan. Si tratta del primo esponente repubblicano nel congresso del paese a stelle e strisce che ha chiesto esplicitamente che il commander-in-chief venga messo in discussione per il famoso caso “Russiagate”, inchiesta riguardante le intromissioni della Russia nella campagna presidenziale del 2016. Secono quanto riferisce Amash, che Sky Tg24 definisce “appartenente all’ala più libertaria del partito conservatore”, ciò che ha affermato il procuratore speciale Mueller (a capo del Russiagate), è ben più grave rispetto alla descrizione del ministro della giustizia William Barr, in quanto «svela come il presidente Trump sia coinvolto in azioni e atteggiamenti che giustificano l’impeachment».

USA, REPUBBLICANO CHIEDE IMPEACHMENT PER TRUMP

Amash punta il dito tra l’altro anche contro lo stesso Barr, affermando che lo stesso abbia “deliberatamente distorto” le conclusioni dell’indagine condotta da Mueller. Le conclusioni dell’inchiesta erano state presentate dal procuratore generale al Congresso in una lettera datata 24 marzo, in cui veniva appunto riassunto quanto scoperto, sottolineando come non emergesse alcuna collusione fra la campagna per le elezioni presidenziali del 2016 di Donald Trump e la Russia. Ma secondo Amash, “Anche se il rapporto non conclude che il presidente abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera”. Non è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti viene “minacciato” di impeachment, ma fino ad oggi nessuno è mai riuscito a provare scorrettezze concrete nel suo operato, tali da giustificare una sua messa in discussione. Intanto, secondo quanto sottolineato dalla Fox, il candidato per le prossime presidenziali, l’ex vice-presidente democratico, Joe Biden, sarebbe avanti nei sondaggi con il 29.1 %, superando anche il presidente in carica: sarà lui l’uomo della sinistra con cui Trump dovrà scontrarsi fra meno di un anno e mezzo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA