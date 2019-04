Va in ospedale per il mal di denti, uccisa dal dentista/ Ragazza drogata e violentata

Ragazza violentata e uccisa dal dentista, dal quale si era recata per un forte mal di denti: questa la terribile fine di Asmat, una giovane donna del Pakistan. Il dramma si è consumato nel distretto di Karachi, al Sindh Government Hospital di Korangi: come spiega la stampa locale, la giovane soffriva da giorni di un terribile mal di denti, tanto da costringerla a recarsi in ospedale per effettuare un controllo e risolvere il problema. Ma la donna non avrebbe mai potuto immaginare cosa la attendeva: dopo essere stata drogata, Asmat è stata stuprata e barbaramente ammazzata. Una scoperta choc per la madre della ragazza, recatasi alla struttura sanitaria una volta accortasi del ritardo della figlia…

RAGAZZA VIOLENTATA E UCCISA DAL DENTISTA: NEI GUAI LO STAFF SANITARIO

Opinione pubblica sconvolta in Pakistan per la storia di Asmat, Paese già al centro del caos per il caso Sana Cheema. In un primissimo momento i medici hanno spiegato che ad ucciderla sarebbe stata una reazione allergica a un antibiotico, ma ad incastrare lo staff sanitario ci ha pensato l’esame autoptico: Asmat è stata prima uccisa e poi violentata, prima di morire. Come riporta Il Messaggero, ora paramedici, infermieri e un dottore verranno sottoposti a processo. A scoprire l’amara verità, come dicevamo, è stata la madre, che ha trovato la figlia morta su una barella dell’ospedale: una situazione strana che, una volta denunciata, ha portato alla scoperta della tragica fine della sua ragazza…

