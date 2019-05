Venezuela, arrestato Zambrano, numero 2 di Guaidò/ “Stanno cercando di abbatterci”

Prosegue il caos politico in Venezuela. Nelle scorse ore è stato arrestato il braccio destro di Guaidò, il leader dell’opposizione nonché l’autoproclamatosi presidente ormai mesi fa. In manette è finito Edgar Zambrano, come annunciato dallo stesso presidente ad interim attraverso la propria pagina Twitter: «Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale – si legge sul social del numero uno dell’assemblea nazionale venezuelana – che il regime ha sequestrato il primo vicepresidente dell’Assemblea nazionale, Edgar Zambrano. Nicolás Maduro – ha aggiunto Guaidò – Stanno cercando di abbattere il potere che rappresenta tutti i venezuelani, ma non ci riusciranno». Edgar Zambrano è una figura di spicco nella politica venezuelana, essendo il vicepresidente dell’Assemblea, e al momento dell’arresto si trovava a bordo della sua auto quando è stato bloccato e circondato dagli uomini del servizio segreto nazionale, il Sebin. Un blitz avvenuto, come riferisce l’edizione online di Repubblica, presso la sede del partito che si oppone al regime di Maduro, l’Azione Democratica.

VENEZUELA, ARRESTATO ZAMBRANO, NUMERO 2 DI GUAIDÒ

Zambrano non ha assecondato le richieste dei servizi segreti, barricandosi in auto e rifiutandosi di scendere dal proprio mezzo, e a quel punto gli stessi agenti hanno portato sul luogo dell’arresto una gru con cui hanno trasportato l’automobile del politico presso il quartier generale del Sebin, la cosiddetta Spirale. Di concerto la Corte Suprema venezuelana ha annunciato il rinvio a giudizio per altri 3 parlamentari dell’opposizione, colpevoli di aver assecondato la rivolta di Guaidò dello scorso 30 aprile sempre contro il regime di Maduro. Si tratta precisamente di Freddy Superlano, Sergio Vergara e Juan Andres Mejia, accusati di alto tradimento e cospirazione. Dall’inizio del caos politico sono quindi 10 gli uomini del presidente ad interim finiti in manette e incriminati per essersi opposto al dittatore, e la sensazione è che siamo solo all’inizio. A Zambrano è stata immediatamente tolta l’immunità così come ai 3 parlamentari rinviati a giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA