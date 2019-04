Venezuela, offensiva finale di Guaidó/ “L’esercito è con me”: Maduro grida al golpe

In Venezuela sembra aver avuto una vertiginosa accelerata l’offensiva lanciata da Juan Guaidò contro Nicolas Maduro: il leader dell’opposizione che si è autoproclamato presidente dell’Assemblea ha infatti annunciato in un video che, dopo mesi di trattative, anche le forze militari sarebbero dalla sua parte, avendo dunque abbandonato il successore di Hugo Chavez. Apparso assieme a Leopoldo Lopez, altro esponente di punta dell’opposizione che era agli arresti domiciliari, Guaidò si è fatto riprendere mentre era simbolicamente circondato da alcuni uomini dell’esercito “agli ordini della Costituzione”, mostrando come parte di questo sia oramai dalla sua parte ed esortando invece i militari che sono ancora fedeli al presidente in carica a scendere in strada per porre fine a quella che lui definisce una “usurpazione”. Quella che il numero uno dell’assemblea chiama Operazione Libertà potrebbe essere il primo passo di un tentativo di saldare quella parte del popolo che da tempo segue Guaidò e i vertici delle forze armate al fine di “recuperare la sovranità nazionale”.

LA REPLICA DI MADURO, “UN GOLPE”

Tuttavia, a stretto giro di posta è arrivata la replica di Maduro che, di fronte all’appello di Guaidò rivolto attraverso i social network ha parlato senza mezze misure di golpe, facendo sapere di essere impegnato a fare tutto il possibile per sventarlo dato che si tratterebbe, secondo quanto scritto da Jorge Rodriguez (Ministro dell’Informazione), di un “ridotto gruppo di militari traditori che hanno occupato il Distributore Altamira” e che farebbero capo alle forze di ultadestra che da mesi cercano, con l’appoggio di alcuni partner occidentali, di rovesciare il governo in carica. In attesa di capire se e come la situazione possa degenerare, e con lo spettro incombente di una drammatica guerra civile, intanto le cancellerie internazionali prendono posizione auspicando che non si versi sangue e, come fatto sapere da Madrid ma anche dal presidente della Bolivia, Evo Morales, non verrà appoggiato alcun colpo di Stato in Venezuela.

