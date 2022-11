Esterno notte, rapimento Aldo Moro/ Anticipazioni 14 Novembre: trama e cast

Esterno Notte, la serie tv di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro

A partire da questa sera, lunedì 14 novembre, Rai 1 propone la serie “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. La serie è composta da 6 puntate, divise su tre prime serate: lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre.

Dopo il film “Buongiorno notte” del 2003, il regista Bellocchio torna a parlare del rapimento Moro: “Ho voluto stavolta farne una serie per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

Cast di Esterno Notte: chi interpreta Aldo Moro?

Nel cast, Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro, Margherita Buy (Eleonora), Toni Servillo (Paolo VI), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Daniela Marra (Adriana Faranda). “Esterno Notte” sarà premiato a dicembre agli EFA, gli Oscar europei, con l’ Award for Innovative Storytelling (il premio per la narrazione più innovativa) a Marco Bellocchio.

Esterno notte, anticipazioni episodio 1: Aldo Moro

Nel primo episodio di “Esterno notte” si intitola “Aldo Moro”. Roma, marzo 1978. Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana, è stato liberato dalla Brigate Rosse, e dal suo letto di ospedale scruta i suoi compagni di partito: Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e il segretario di partito Benigno Zaccagnini. In realtà Aldo Moro non è stato ancora rapito e sta invece lavorando per far nascere il primo governo di unità della storia repubblicana con l’appoggio esterno del Partito Comunista Italiano, guidato da Enrico Berlinguer.

Il “compromesso storico” di cui Moro è primo promotore, però, suscita molti malumori: non solo nei corridoi di Montecitorio ma anche in piazza, tra gli studenti universitari de La Sapienza e in Vaticano. Intanto Adriana Faranda, Bruno Seghetti e Raffaele Fiori, alcuni membri della “colonna romana” delle BR, rapiscono Moro il 16 marzo – giorno stesso della fiducia al IV governo Andreotti – dopo aver ucciso in via Fani i cinque uomini della sua scorta.

Esterno notte, anticipazioni episodio 2: Il ministro dell’Interno

Il secondo episodio di “Esterno notte” dal titolo “Il ministro dell’Interno” vede protagonista Francesco Cossiga, neo ministro dell’Interno. Cossiga presiede il Consiglio di guerra convocato in seguito al rapimento di Aldo Moro. Domenico Spinella, capo della Digos, vorrebbe coinvolgere i responsabili della sicurezza del PCI nelle indagini, ma i colonnelli del Consiglio si oppongono al loro coinvolgimento. Intanto la brigatista Adriana Faranda viene riconosciuta da più testimoni come colei che avrebbe acquistato le finte divise da aviatore servite al commando di brigatisti per appostarsi senza dare nell’occhio. Gli agenti di Polizia arrivano fino al covo di via Gradoli dove si nascondono i brigatisti Mario Moretti e Barbara Balzerani, ma invece di sfondare la porta desistono. Aldo Moro fa pervenire privatamente a Francesco Cossiga la richiesta di avviare una trattativa segreta con le BR, ma la lettera viene pubblicata.

Il ministro dell’Interno si fa consigliare da Steve Pieczcenik, consulente americano specializzato in rapimenti di ostaggi. Il 15 aprile 1978 le Brigate Rosse condannano a morte Moro. Cossiga fa pubblicare un falso comunicato delle BR in cui annunciano l’uccisione di Moro e l’occultamento del suo cadavere nel lago della Duchessa, in Abruzzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA