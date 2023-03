“Estetista mi ha rovinato viso con silicone liquido”/ 46enne: “Ho tentato suicidio”

Carmela, 46 anni, ha rivelato di avere ricevuto iniezioni di silicone liquido nel 2001 da parte di una donna che si sarebbe finta una dottoressa e di avere avuto successivamente problemi al viso. La sua vicenda personale è approdata ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo 2023. La donna era dimagrita tantissimo, il suo viso aveva perso tono e, così, un’amica le presentò una pseudo-dottoressa.

Iniziò così a fare alcune iniezioni per alzare gli zigomi. Credeva fossero punturine (da cento euro l’una, ndr) di acido ialuronico, ma da quel momento prese il via il suo calvario: “Era silicone liquido – ha asserito la signora Carmela –. Me ne sono accorta perché fu un amico a dirmi che questa persona utilizzava il silicone, ma quando lo scoprii era già troppo tardi”.

“SILICONE LIQUIDO MI HA ROVINATO IL VISO”: “TENTAI IL SUICIDIO”

Quell’esperienza con il silicone liquido ebbe gravi conseguenze sull’aspetto della signora Carmela: “Mi trasformò soprattutto gli occhi, perché il gonfiore arrivò fin sotto le palpebre. Non avevo più i miei lineamenti, gli occhi si erano molto rimpiccioliti per via di questa sostanza. Sono andata in depressione e ho tentato anche il suicidio. Non mi accettavo, volevo tornare come ero prima”.

Alla fine, la “dottoressa” si rivelò in realtà essere un’estetista, dunque non un medico iscritto all’albo professionale. A quel punto, “l’ho denunciata. È stata anche qualche mese in carcere dopo la condanna, ma non ho avuto alcun risarcimento (nonostante le spettassero 150mila euro, ndr), perché era nullatenente. Adesso è tornata libera, fa ancora l’estetista e inietta ancora silicone liquido”. Su tutte le furie Eleonora Daniele: “Carmela, se hai certezza di quello che dici, dopo la puntata di oggi vado dai carabinieri e denuncio questa estetista, facendomi dare tutti i suoi estremi!”.

