Esther Acebo de La casa di carta mamma: nata la figlia Sol/ “Le 25 ore più selvagge…”

Esther Acebo è diventata mamma. L’interprete di Stoccolma nella serie Netflix “La casa di carta” ha partorito lo scorso 5 marzo. L’attrice ha reso noto il lieto evento solo ora in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Esther ha dato alla luce una bellissima bambina. Il nome della piccola è molto particolare: si chiama Sol che in spagnolo significa sole. La neo mamma ha pubblicato poche ore fa un post su Instagram con tre foto: due del parto e una in cui stringe a sé la sua piccola. Nella didascalia si legge il nome della figlia, oltre il fatto che ha vissuto un lungo travaglio. Queste le sue parole: “Dopo le 25 ore più selvagge della mia vita, è spuntato il Sole. Grazie per aver osato vivere questa vita con me, piccola. E grazie a chi mi ha accompagnato in quel viaggio sangue, sudore e lacrime, dal più assoluto rispetto”. Esther ha poi ringraziato le persone che hanno vissuto con lei quei momenti e che l’hanno aiutata.

LDA e Albe, rissa sfiorata ad Amici 21/ Lite su pulizie: "Non mi passa per il c*zzo!"

Non si sa chi sia il padre della bambina. Esther Acebo ha preferito mantenere il riserbo senza mai esporre la sua vita privata sui social. Eppure sui siti spagnoli è spuntato un nome: dovrebbe essere Alejandro Tous, 44enne conosciuto sul set di un cortometraggio. I due si frequenterebbero da tempo anche se non c’è nulla di ufficiale. Nessuno dei due ha confermato questa indiscrezione anche se forse la nascita della figlia potrebbe cambiare le carte in tavola. I fan della serie “La casa di carta” hanno accolto con entusiasmo la notizia del parto.

Andrea Delogu/ Dall'ex marito Francesco Montanari al nuovo fidanzato Luigi Bruno

Esther Acebo aveva annunciato a dicembre di essere incinta

Esther Acebo aveva rivelato di essere incinta a dicembre. L’attrice aveva pubblicato un post su Instagram: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…) e per quello che deducete dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”. L’attrice aveva pubblicato due foto che la ritraevano in bikini su una spiaggia delle Canarie. Nel secondo scatto infatti si vedeva una pancia decisamente sospetta che lasciava presumere che Esther fosse incinta.

La conferma era arrivata dopo che la stampa spagnola, aveva già parlato della gravidanza di Esther Acebo negli ultimi giorni. Infatti, in occasione della presentazione dell’ultima stagione di La casa di carta, Esther Acebo era apparsa sul red carpet con un vestito attillato che evidenziava le forme sospette. Di recente anche Jamie Lorente, interprete di Denver ne La casa di carta, è diventato papà. Sembra che l’attore abbia una relazione con la costumista dello show, che ha dato alla luce la prima figlia della coppia. Infatti di recente Lorente ha postato la prima foto di sua figlia.

Aka7even lancia un guanto di sfida a LDA?/ "Sono io il Justin Bieber italiano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA