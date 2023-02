Estinguere mutuo conviene/ Ecco quando vale la pena e quando è un rischio

Estinguere il mutuo conviene: l’estinzione anticipata ha (anche) degli svantaggi…

Chiedersi se estinguere il mutuo conviene è una prassi sia lecita, ma soprattutto giusta. Difficilmente un italiano si chiede se può estinguere il suo debito prima del termine, ma nel caso del mutuo, in alcuni casi potrebbe avere delle conseguenze positive. Ma è sempre così? Non ci sono svantaggi?

SPY FINANZA/ L'Italia verso il commissariamento forzato (grazie anche a Draghi)

In realtà, così come in ogni cosa, anche l’estinzione anticipata del mutuo prevede degli svantaggi. In questo articolo cercheremo di elencare tutti i pro e i contro, affinché si possa avere un’idea più chiara sulle potenzialità e sull’eventuale convenienza basata sulle proprie necessità.

Estinguere il mutuo conviene: i pro e i contro

Come abbiamo detto, per capire se estinguere il mutuo conviene, occorre valutare minuziosamente tutti i vantaggi e svantaggi. Quindi non vogliamo che trapeli il messaggio che questa soluzione possa andar bene per tutti, in quanto ogni situazione va valutata in modo assolutamente soggettivo.

Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo/ Sostenibilità: aziende Campania, Calabria, Sicilia

I vantaggi dell’estinzione anticipata di un mutuo

Tra i vantaggi dell’estinzione anticipata del mutuo – tra cui anche una novità – vi è senza dubbio l’abolizione delle penali. È in corso il processo per poter evitare agli istituti bancari, di applicare le commissioni e i costi delle spese accessorie per gli anni di estinzione anticipata.

A tal proposito, possiamo affermare che nel momento in cui si riesce a saldare il debito in modo anticipato, pur senza intaccare il proprio patrimonio, si crea maggior libertà finanziaria. Non solo avere un pensiero in meno (addio la rata mensile), ma soprattutto per non pagare tassi di interesse.

Bankitalia, tassi più alti: aumentano mutui/ Più difficile avere prestiti da banche

Gli svantaggi dell’estinzione anticipata di un mutuo

Fino a quando le banche potranno applicare la penale sull’estinzione anticipata di un mutuo, che può variare dall’1% al 3%, sulla base dell’importo da estinguere anticipatamente, è molto importante considerare quanti anni o mesi mancano alla fine del contratto.

In caso di pochi mesi, suggeriamo di lasciar tutto il mondo per come si trova. L’ultimo svantaggio – prettamente personale – è quello di ritrovarsi con molta meno liquidità se il debito estinto in modo anticipato, comprenda una cifra molto elevata.

Quindi, estinguere il mutuo conviene ma non sempre. Dipende come ribadiamo spesso, dalle esigenze e dalla propria situazione personale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA