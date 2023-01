Estinzione anticipata mutuo/ Addio alle penali e nuovo rimborso: cosa cambia dal 2007

Fino ad oggi, per l’estinzione anticipata del mutuo non si era mai sancita alcuna agevolazione e né tanto meno un bonus. Quel che accadeva era semplicemente sollevare debitore e creditore dall’onere contrattuale. Nel 2023 però, qualcosa sembrerebbe esser cambiata, ecco che cosa.

L’organo di governo, la Corte Costituzionale, in una sentenza di dicembre 2022, ha preso la palla al balzo per cambiare le regole fino ad oggi imposte dall’ordinamento bancario fin dal 2007 (fino ad oggi). Ecco che cosa cambia dal periodo a seguire.

Beppe Grillo vuole patrimoniale e settimana corta/ Garante M5s ‘detta’ linea a Conte

Estinzione anticipata mutuo: quali agevolazioni sono previste

Per l’estinzione anticipata del mutuo, saranno previste dalle agevolazioni per premiare i debitori che vogliono – prima della scadenza contrattuale – adempiere al loro onere. In primis, visto che l’accordo iniziale era tra le associazioni dei consumatori e l’Associazione bancaria italiana (ABI), saranno abolite le penali fino ad oggi in corso.

Buste paga, più costi per datori di lavoro/ Non per stipendi alti a dipendenti: Inps…

Ma non si tratta solo di abolire le penali che fino ad oggi vengono addebitate al debitore che ha deciso di estinguere anticipatamente il suo prestito, bensì anche di rimborsare tutti i costi sostenuti relativamente alle spese accessorie.

Quindi, da ora in poi nel caso in cui un finanziamento rateale venga estinto anticipatamente, le spese accessorie dovranno esser restituite al debitore.

La Corte Costituzionale ha cambiato le normative che erano state fino ad oggi in vigore, da ben 16 anni (ricordiamo dal 2007). Una situazione che potrebbe far storcere il naso agli enti creditori, ma che in base a quanto valutato dall’organo di governo, contrattualmente parlando, le penali per estinzione anticipata si sarebbero definite una clausola ingiusta.

Saldo e stralcio IMU e TARI/ Il "No" di alcuni Comuni italiani: ecco chi non aderisce

In base al nuovo ordinamento relativo all’estinzione anticipata del mutuo, ricordiamo che non ci saranno più penali e le spese accessorie saranno totalmente restituite. In caso di trattamento diverso da quello indicato, il contratto sarà considerato illegittimo, con annesse conseguenze penali e tutto quel che ne deriverebbe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA