In Estonia è stata approvata una legge che limita il diritto di voto alla minoranza russa. In realtà, vieta in generale a tutti i residenti extracomunitari di votare alle elezioni locali, ma è stata interpretata come una mossa rivolta ai cittadini russi che vivono nello Stato baltico, visto che la presenza è molto ampia e alla luce anche delle parole del primo ministro Kristen Michal. Finora i residenti permanenti, senza alcuna distinzione di cittadinanza, potevano votare alle elezioni locali, ma non a quelle nazionali. Con l’approvazione di questa legge, invece, non potranno neppure esprimersi a livello locale.

Putin: “L’Artico teatro di tensioni geopolitiche”/ Risorse e militarizzazione, equilibrio fragile

La votazione si è tenuta mercoledì: 93 deputati su 101 hanno votato a favore dell’emendamento costituzionale per imporre tali restrizioni, un risultato che è stato accolto con favore dai parlamentari. Il primo ministro estone ha commentato l’esito del voto, definendolo una “vittoria per tutti” su X. “Le decisioni nella nostra vita locale non saranno prese dai cittadini degli Stati aggressori, ma saremo noi a decidere da soli“, ha scritto Kristen Michal.

Frodi fiscali: Italia prima in UE/ EPPO: "Quasi il 50% dei casi europei, danni per 3,8 miliardi"

LA MINORANZA RUSSA IN ESTONIA

Quasi 80mila cittadini russi hanno un permesso di soggiorno in Estonia, ex repubblica sovietica da 1,3 milioni di abitanti che ha ottenuto l’indipendenza nel ’91 e non riconosce la doppia cittadinanza. Circa 322mila persone di etnia russa, di cui circa 90mila hanno la cittadinanza russa, secondo i dati del 2022. Ci sono quasi 60mila persone rimaste apolidi dopo la caduta dell’Unione Sovietica. La questione del voto è solo l’ultimo atto simbolico che evidenzia come l’Estonia stia riducendo i legami con la Russia.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, gli Stati baltici hanno cominciato a rimuovere e demolire alcuni dei loro monumenti di guerra di epoca sovietica, suscitando l’indignazione di Mosca, inoltre hanno fortemente sostenuto Kiev nel conflitto. Inoltre, nel 2022 l’Estonia ha vietato ai cittadini russi di ottenere visti e permessi di soggiorno per lavorare, fare affari e studiare.

Giorgia Meloni "Infantile scegliere tra Usa e Ue. Dazi anche con Biden"/ "Vance ha ragione, Europa s'è persa"

Una volta firmato dal presidente estone Alar Karis, la legge vieterebbe ai cittadini extracomunitari di votare, mentre i residenti apolidi potrebbero recarsi alle urne per l’ultima volta alle elezioni locali di ottobre.

BUFERA IN ESTONIA PER LEGGE CONTRO MINORANZA RUSSA

La decisione dei legislatori è stata contestata dal sindaco di Narva, città prevalentemente russofona al confine con la Russia: “Il Paese è diviso: voi, estoni, e noi, russi, di cui gli estoni non si fidano. La cittadinanza o l’etnia non fanno di nessuno una minaccia per la sicurezza“, ha dichiarato Katri Raik al portale Delfi news.

Gli Stati baltici sono forti sostenitori dell’Ucraina, ma sia l’Estonia che la Lettonia hanno consistenti minoranze russofone che talvolta sono in contrasto con i governi nazionali. Il loro timore è che la Russia possa cercare di sfruttare queste differenze per destabilizzarli, essendo anche membri dell’Ue e della NATO. Secondo l’analista politico Rein Toomla, dell’Istituto Johan Skytte, “se la Russia fosse stata ragionevole, nessuno avrebbe avviato questa iniziativa“. All’AFP ha spiegato che i cittadini russi che vivono in Estonia “vittime di questa situazione perché la Russia ha agito in questo modo, non loro“.

Per Lauri Laats, presidente della fazione del Partito Centrista che ha votato contro l’emendamento, la legge è “sbagliata“, perché “non democratica“. Invece, per Toomas Uibo, presidente del partito politico liberale Estonia 200, la legge non è discriminatoria, “perché le persone hanno libertà di scelta, possono diventare cittadini estoni“.