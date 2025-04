Nei giorni scorsi la ministra dell’Istruzione dell’Estonia Kristina Kallas – che fa parte del patito Eesti 200 e pur condividendo il cognome dell’ex prima ministra non ne è parente – è intervenuta nel corso di un’intervista parlando della necessità di trovare i fondi per aumentare lo stipendio degli insegnanti che sta crollando al di sotto della retribuzione minima definita dalla legge; il tutto – però – precisando che attualmente i fondi garantiti dal bilancio dell’Estonia non sono sufficienti per mettere in campo una simile (ed abbastanza dispendiosa) operazione a causa delle ingenti spese per la difesa e – forse soprattutto – per il sostegno militare all’Ucraina in guerra contro la Russia.

Partendo proprio dai dati, attualmente l’Estonia (va riconosciuto) è il terzo paese in Europa per spesa pubblica relativa al comparto dell’istruzione – inferiore solamente a quella di Svezia e Belgio – con una quota pari al 5,8% del PIL (quest’ultimo pari a 41,29 miliardi): al contempo, nel corso del 2023 il paese ha vertiginosamente aumentato la spesa per la Difesa portandola ad addirittura 1,19 miliardi di euro perseguendo l’obiettivo di raggiungere il 5% del PIL entro il 2029; tutto con ulteriori 900 milioni concessi all’Ucraina a fondo perduto per sostenere il suo sforzo bellico.

Estonia, la ministra dell’Istruzione Kristina Kallas: “Per i docenti servono 77 milioni, ma non credo riusciremo a trovarli a breve”

Tenendo a mente questi dati, possiamo passare al recente intervento della ministra dell’Istruzione dell’Estonia Kristina Kallas sulle pagine del quotidiano locale ERR ed incentrato sugli stipendi degli insegnanti: secondo la ministra è fondamentale che “aumentino l’anno prossimo” superando l’attuale consuetudine della “crescita pari a zero” che li sta rendendo “inferiori al salario medio”; aprendo all’ipotesi di arrivare ad un “accordo anticipato [entro] i prossimi due anni”.

Al di là della volontà – però – la ministra dell’Estonia ha anche chiarito che per garantire un aumento salariale del 10% (pari alla richiesta avanzata da docenti e sindacati di settore) serviranno qualcosa come 77 milioni di euro, dicendosi “poco ottimista” sulle possibilità di riuscire a trovare i fondi necessari: “La spesa per la Difesa – ha spiegato Kallas – sta prosciugando tutte le entrate aggiuntive del bilancio“; mentre promettendo l’avvio di una trattativa formale al più presto, la ministra ha anche precisato che “gli insegnanti hanno assolutamente il diritto di scioperare”.