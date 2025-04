Dopo il recente ‘appello’ da parte del Financial Times – che ha creato un mini caso tra il quotidiano e il primo ministro ungherese -, anche l’Estonia è arrivata ad avanzare l’ipotesi di rimuovere il diritto di voto all’Ungheria dalle decisioni prese in seno all’Unione Europea in modo da evitare l’ostruzionismo sulle ritorsioni contro la Russia legate alla guerra in Ucraina; il tutto – peraltro – lasciando intendere che l’ipotesi sia già al vaglio dei 27 (o meglio, dei 26 visto che ovviamente l’Ungheria non verrebbe presa in considerazione) ed ignorando l’effettivo peso politico, economico e sociale dell’Estonia che è di gran lunga inferiore a quello ungherese e – addirittura – a quello della sola regione Lombardia.

Partendo dal principio, a parlare del diritto di voto dell’Ungheria sarebbe stato il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna intervistato dal quotidiano tedesco Rheinische Post: secondo il ministro (che fa parte del partito Estonia 2000 nella coalizione di maggioranza di Kaja Kallas, ma con un peso elettorale del 13%) l’UE starebbe già discutendo sull’ipotesi di privare Orban del suo diritto di voto europeo, considerandolo un “paese molto debole che fa parte del team di Putin” e che starebbe mettendo a rischio “la sicurezza dell’Europa e degli altri membri”.

Estonia propone di usare l’articolo 7 contro l’Ungheria: cos’è e cosa implicherebbe

Secondo il ministro dell’Estonia gli alti vertici europei – ma nessuno sembra aver confermato questa ipotesi – starebbero valutando l’applicazione dell’articolo 7 che era quello già invocato qualche giorno fa dal Financial Times: si tratta – ha spiegato – di una clausola che permetterebbe di interrompere temporaneamente il diritto di voto (e dunque di veto) ad uno dei paesi se ritenuto all’unanimità dagli altri 26 responsabile di una qualche violazione dei valori fondanti europei.

Insomma, secondo l’Estonia l’UE sarebbe pronta ad escludere Orban da qualsiasi votazione, ma al contempo vanno fatte due considerazioni importanti: da un lato le eventuali conseguenze di una simile decisione che finirebbe per avvicinare ulteriormente l’Ungheria alla Russia con tutto ciò che ne conseguirebbe di negativo per l’Europa; dall’altro il fatto che quella dell’Estonia sembra essere una presa di posizione chiara e un tentativo di dettare le regole, pur essendo un paese con appena 1,3 milioni di abitanti e un PIL pari ad un quinto di quello della stessa Ungheria e ad un decimo di quello della Lombardia.