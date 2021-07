Estrazione Eurojackpot/ Numeri vincenti di oggi 23 luglio (conc 29/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUALE NUOVA SORPRESA CI RISERVERÀ?

Il nuovo weekend in arrivo è anticipato da una imminente estrazione di Eurojackpot attesa nelle prossime ore. Anche questo venerdì, 23 luglio, dunque, si procede con la corsa al fatidico “5+2” da parte dei numerosi concorrenti dei 18 Paesi d’Europa che come sempre cercheranno di accaparrarsi la ricca vincita milionaria. Prima di scoprire se ci sarà un fortunato concorrente andiamo come sempre alla scoperta dei dati dell’ultimo concorso forniti dal portale Agipronews.

Anche l’ultimo concorso Eurojackpot non ha segnato alcun “5+2” e questo ha portato a far crescere ulteriormente il montepremi in occasione del nuovo appuntamento odierno, portando la vincita massima a quota 44 milioni di euro. A far festa dopo l’ultima estrazione dello scorso venerdì sono stati tre giocatori che dopo aver centrato il “5+1” si sono portati a casa la bellezza di 675.175,40 euro a testa: le vincite sono state realizzate nel dettaglio in Estonia, Olanda e Repubblica Ceca. Ma a gioire è stato anche un fortunatissimo concorrente italiano che è riuscito ad accaparrarsi uno degli 8 “5+0” portandosi a casa la somma di 89.361,40 euro. L’interessante vincita è stata realizzata a Monfalcone (GO) nella tabaccheria di via del Mercato 8.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 23 LUGLIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA E JACKPOT

La nuova estrazione di oggi all’insegna di Eurojackpot vedrà un jackpot sempre più interessante del valore di 44 milioni di euro. In questo caldissimo venerdì di fine luglio c’è chi rincorre ancora la fortuna e proprio questa sera potrebbe essere quella decisiva per riuscire ad intercettare la fatidica combinazione con “5+2” e portarsi a casa il montepremi milionario. Sarà un italiano a festeggiare per tutto il lungo weekend? Lo scopriremo solo nelle prossime ore ma intanto scopriamo come si gioca a Eurojackpot e quali sono i segreti del gioco che ogni settimana appassiona i concorrenti europei.

Per giocare è molto semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Dodici in tutto le categorie di premi a disposizione con possibilità di eseguire la propria giocata sia in ricevitoria che online e perfino attraverso l’app dedicata. Il jackpot di Eurojackpot, ricordiamolo, è sempre milionario ed anche in caso di vincita ripartirà sempre dal premio base di 10 milioni per poi salire settimana dopo settimana.



