EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 luglio (conc 30/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI

Ci siamo: sono pronti i numeri vincenti di Eurojackpot. L’estrazione tanto attesa si è tenuta poco fa e noi de ilsussidiario.net ci siamo fatti trovare pronti come sempre per raccogliere la combinazione fortunata. La nostra priorità è infatti quella di mettervi a disposizione il prima possibile i numeri vincenti di oggi, perché in questo modo potete procedere subito con la verifica della vostra giocata e scoprire se è fortunata o meno. Una procedura che richiede attenzione e concentrazione per evitare errori di distrazione che potrebbero rivelarsi fatali per voi.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 luglio (conc 29/2021)

Anche per questo ci piace ricordare e consigliarvi di procedere poi con la verifica tramite i canali ufficiali di questo gioco, dal sito di Eurojackpot a quello di Agenzie Dogane e Monopoli, senza dimenticare l’utilità delle ricevitorie. Ma non indugiamo oltre, anzi ci congediamo augurandovi buona fortuna con l’estrazione di oggi dei numeri vincenti di Eurojackpot! (agg. di Silvana Palazzo)

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 luglio (conc 28/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

5 – 43 – 14 – 44 – 39

EURONUMERI

6 – 1

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

A QUANTO AMMONTA IL MONTEPREMI DELL’EUROJACKPOT?

Con l’estrazione di oggi di Eurojackpot sono in palio 57 milioni di euro. Un bottino incredibile quello che si può vincere partecipando all’appuntamento di stasera, che sancisce la fine del mese di luglio per quanto riguarda questo concorso. Potreste chiuderlo in bellezza, aprendo peraltro un capitolo nuovo della vostra vita. Ma non è comunque l’unica vincita in ballo, perché sono ben 12 le categorie di vincita. Basta guardare le quote della settimana scorsa per rendersi conto della portata che ha questo gioco, dell’impatto cioè che può avere sulle vostre esistenze. Nessuno è riuscito a centrare il 5+2, eppure i quattro che hanno sfiorato la clamorosa vincita hanno centrato il 5+1, vincendo 541.343,60 euro ciascuno. Non è andata male neppure ai cinque che invece hanno centrato il 5+0, visto che in questo caso il premio dell’Eurojackpot per ognuno di loro è di 152.849,90 euro. Il problema è che tra loro non ci sono schedine giocate in Italia… Il premio più alto per quanto ci riguarda è quello di 3.489,70 euro vinto grazie al 4+2 insieme ad altre 72 schedine fortunate.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 9 luglio (conc 27/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

L’obiettivo oggi, come per ogni estrazione di Eurojackpot, è quello di trionfare centrando i numeri vincenti. Il nostro auspicio è di veder far di nuovo festa l’Italia, un po’ come avvenuto due settimane fa, quando in provincia di Gorizia è stato centrato un 5+0 che ha sfiorato i 90mila euro. Il vincitore ha effettuato la giocata a Monfalcone. Lì ha trovato la fortuna. E chissà dove verrà trovata oggi. Giocare peraltro non è difficile, lo si può fare in tanti modi. Ad esempio in ricevitoria, ma anche online o tramite l’app ufficiale. Basta scegliere 5 numeri più 2 Euronumeri, poi bisognerà indovinarli tutti per vincere il Jackpot in palio. Ora dunque è il momento di prepararsi all’appuntamento con la Dea Bendata per capire cosa ha in serbo per voi, se ovviamente si presenterà stasera in occasione della nuova estrazione di Eurojackpot. A noi non resta dunque che augurarvi buona fortuna…

© RIPRODUZIONE RISERVATA