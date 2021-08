Estrazione Eurojackpot/ Numeri vincenti di oggi 6 agosto (conc 31/2021)

A QUANTO AMMONTA IL MONTEPREMI DELL’EUROJACKPOT?

Ben 72 milioni di euro in palio oggi con Eurojackpot. La nuova estrazione sa bene come attirare l’attenzione su di sé e sui suoi numeri vincenti. Ma l’attenzione è davvero grande, anche perché parliamo di un gioco che vede coinvolti ben 18 Paesi europei. Non siamo ai livelli delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la competizione sicuramente non mancherà. Anziché puntare alla medaglia d’oro, dovete dare la caccia al Jackpot. Giocare peraltro è molto semplice: è sufficiente mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Visto? Abbiamo già finito con la spiegazione della modalità di gioco.

In effetti, è più complicato controllare l’eventuale vincita all’Eurojackpot, visto che ci sono 12 categorie, dal 5+2 con cui si vince il Jackpot milionario europeo al 2+1, con cui invece si ottiene una somma “consolatoria”. Nel primo caso, il Jackpot riparte da 10 milioni di euro, ma attenzione alle altre undici categorie.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, LE ULTIME QUOTE

Basta dare uno sguardo alle quote dell’ultimo concorso per rendersi conto di quanto Eurojackpot possa cambiare la vita. Nessuno la settimana scorsa è riuscito a centrare tutti i numeri vincenti, ma in sei hanno sfiorato la clamorosa vincita, ripiegando così sul 5+1 che ha portato nelle tasche di ognuno di loro 408.335,70 euro. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0, visto che hanno vinto 172.942,10 euro i cinque fortunati. Ecco, l’unico problema è che tra questi biglietti fortunati non ve n’è neppure uno giocato in Italia. La vincita più alta realizzata con un tagliando “azzurro” è relativa al 4+2, grazie al quale l’unico fortunato ha conquistato 8.006,50 euro. Ma ovviamente ci sono altre categorie da tenere in considerazione, motivo per il quale quando arriverà il momento dei numeri vincenti di Eurojackpot, dovrete farvi trovare non solo pronti, ma pure attenti. Al resto ci penserà al Dea Bendata…

