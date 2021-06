Estrazione Lotteria degli scontrini, numeri vincenti 10 giugno/ 15 premi settimanali

Tutto pronto per la nuova estrazione della Lotteria degli scontrini: oggi 10 giugno va in scena per la prima volta dall’inizio del gioco a premi la doppia estrazione, con le estrazioni mensili e soprattutto le prime settimanali del 2021. Si calcola infatti i biglietti elettronici generati dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23.59: a partire da oggi poi e per tutto il 2021, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali della Lotteria, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema da lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59 della settimana precedente.

Se poi l’estrazione dovesse coincidere con una festività nazionale, si rimanda tutto al primo giorno feriale successivo. La nuova lotteria gratuita, collegata al programma Italia Cashless (operazione del Governo per incentivare gli acquisti con uso di carte di credito, bancomat e app connesse) vede da oggi non solo i primi premi settimanali, 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti; sono previsti anche premi settimanali “bonus”, ovvero 25 premi da 10.mila euro per chi compra e 25 premi da 2mila euro per i venditori.

LOTTERIA SCONTRINI, COME RISCUOTERE I PREMI SETTIMANALI

Grazie però al “tesoretto” aggiunto a bilancio dal Governo nell’ultimo mese, le risorse per la Lotteria degli scontrini sono aumentate tanto da fissare nelle prossime estrazioni del 12 agosto e 30 dicembre ulteriori 5 maxi-premi di 150mila euro per gli acquirenti e 30mila per gli esercenti (in ognuna delle due estrazioni). Da ultimo, confermato il maxi premio annuale da 5 milioni di euro per chi compra e 2 milioni di euro per i venditori. Per scoprire quali codici vincenti sono stati estratti e se si sono vinti i premi in palio, occorre attendere le ore 13 sull’account Twitter di Agenzia Dogane e Monopoli-ADM: contemporaneamente, sulle singole aree riservate degli utenti registrati alla Lotteria degli scontrini verrà comunicato ai vincitori la somma appena vinta. Per riscuotere i premi occorre attendere l’ulteriore comunicazione ufficiale della vincita che avviene tramite PEC o raccomandata AR: si garantisce in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e si segnala l’obbligo di recarsi – entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione – presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento (opzioni possibili, bonifico bancario o postale, assegno circolare non trasferibile).

