ESTRAZIONE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, NUMERI VINCENTI 13 MAGGIO/ I premi e i 10 codici

Si è tenuta oggi 13 maggio la terza estrazione della Lotteria degli Scontrini, la modalità ideata dal Governo e legata al programma cashless per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici: come di consueto alle ore 13 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato sui propri canali social i 10 codici vincenti del concorso mensile numero 3-2021 che hanno consegnato permesso la vincita singola di 100mila euro per ogni fortunato vincitore. In tutto, in palio come sempre 20 premi: 10 da 100 mila euro per gli acquirenti e altri 10, da 20 mila euro ciascuno, per gli esercenti.

Come ribadito dal regolamento della Lotteria degli Scontrini, è possibile verificare la propria vincita – oltre che nell’area riservata personale sul portale della Lotteria – tramite la PEC inviata dal Governo all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria e in assenza di Pec la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione dà obbligo di recarsi, entro 90 giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

I codici vincenti di questa terza estrazione della Lotteria degli Scontrini sono i seguenti:

0649-0064 53MN2019954

0661-0012 3BIWB006637

0040-0041 99IEB014616

0890-0252 53SNS301839 01070018

0872-0058 99SEA002159 B6510001

0261-0012 53SNS302406 00270032

0894-0128 53SNS301826 0148005

0636-0032 96MKR008604

0951-0080 53SNS300461 11590017

0552-0072 88I24008290

Protagonista assoluta di questa estrazione del 13 maggio è la regione Lombardia, dove sono finiti ben 4 dei 10 premi finali della Lotteria: le vincite sono andate a Milano, Magenta (MI), Como e Mozzo (BG). I restanti fortunati risiedono in provincia di Novara – due biglietti vincenti nel capoluogo e a Romagnano Sesia -, in provincia di Ascoli Piceno (a Monteprandone e San Benedetto del Tronto) e un premio ciascuno è andato a Casier (Treviso, Veneto) e Modena (Emilia Romagna). Dal mese di giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 invece andrà in scena la prima estrazione annuale con premio diretto a chi ha svolto acquisti dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021, montepremi di 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

