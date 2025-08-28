Numeri vincenti Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto: estrazione delle combinazioni di oggi, giovedì 28 agosto 2025, dai jackpot ai premi milionari

È arrivato uno dei momenti più attesi per gli appassionati dei giochi a premi: stasera si rinnova l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, per l’ormai tradizionale appuntamento del giovedì che tiene milioni di italiani con lo sguardo puntato sui numeri vincenti.

L’attesa si sta caricando di speranza tra chi rincorre tramite una combinazione casuale la possibilità di realizzare i propri sogni, ma c’è anche chi si affida ai propri numeri fortunati e chi, semplicemente, sogna di centrare il colpo della vita cambiando le strade che possono tentare la dea bendata.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 28 agosto, numeri vincenti!

Il Lotto è un classico ben radicato nella tradizione degli appassionati, così come il Superenalotto, che catalizza l’attenzione grazie al suo super jackpot che riesce a raggiungere cifre da record; al loro fianco ci sono il 10eLotto, che offre la possibilità di vincere con più frequenza grazie alle sue estrazioni, compresa quella legata al Lotto tradizionale, e il Simbolotto, che invece si diversifica per il coinvolgimento dei simboli insieme ai numeri.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 28 agosto 2025: numeri vincenti e simboli

SuperEnalotto – Concorso n. 137 del 28/08/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

10eLotto – Concorso n. 137 del 28/08/2025 Numeri – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Estrazioni del Lotto – Concorso n. 137 del 28/08/2025 Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI – – – – – CAGLIARI – – – – – FIRENZE – – – – – GENOVA – – – – – MILANO – – – – – NAPOLI – – – – – PALERMO – – – – – ROMA – – – – – TORINO – – – – – VENEZIA – – – – – NAZIONALE – – – – –