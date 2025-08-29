Numeri vincenti Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto, Eurojackpot: estrazione combinazioni di oggi, venerdì 29 agosto 2025, jackpot e premi milionari

Le estrazioni di oggi, dal Lotto al 10eLotto, dal Simbolotto al Superenalotto fino all’Eurojackpot, si sono susseguite in una girandola di numeri vincenti che può far girare la testa, soprattutto a chi ha tentato più di una strada per ottenere un premio, ma non avete nulla da temere. Non solo perché abbiamo raccolto tutte le combinazioni, ma anche perché dopo ogni concorso, potete verificare le giocate usando gli strumenti ufficiali online, le app dedicate come My Lotteries o confrontando manualmente i numeri con quelli estratti.

La riscossione dei premi varia a seconda dell’importo e del gioco: vincite di fascia bassa possono essere riscosse direttamente in ricevitoria o accreditate sul conto gioco, mentre premi più alti richiedono il ricorso a uffici Sisal o sportelli dedicati come l’Ufficio Premi IGT Lottery a Roma o filiali Intesa Sanpaolo. Per Eurojackpot e Superenalotto, le procedure prevedono anche controlli tecnici, ma ora tocca a voi mettere in moto questa macchina di controlli e verifiche controllando i numeri vincenti.

Ultima estrazione Superenalotto n. 138 del 29/08/2025 Combinazione Vincente 18 – 22 – 56 – 32 – 52 – 34 Numero Jolly 62 SuperStar 45

Estrazione 10eLotto n° 138 del 29/08/2025 Numeri Estratti 03 – 05 – 14 – 17 – 19 – 21 – 22 – 31 – 40 – 48 – 51 – 54 – 61 – 68 – 74 – 76 – 78 – 81 – 84 – 85 Numero Oro 81 Doppio Oro 81 – 19 Extra 08 – 11 – 12 – 30 – 36 – 42 – 47 – 57 – 62 – 64 – 65 – 66 – 67 – 70 – 73

Estrazioni del Lotto n° 138 del 29/08/2025 Ruota Numeri BARI 81 – 19 – 78 – 66 – 36 CAGLIARI 21 – 68 – 61 – 64 – 39 FIRENZE 51 – 74 – 78 – 47 – 24 GENOVA 14 – 05 – 08 – 66 – 45 MILANO 84 – 48 – 42 – 70 – 36 NAPOLI 54 – 03 – 62 – 11 – 32 PALERMO 22 – 31 – 78 – 57 – 74 ROMA 54 – 17 – 30 – 65 – 13 TORINO 85 – 76 – 67 – 73 – 63 VENEZIA 40 – 03 – 12 – 48 – 22 NAZIONALE 77 – 13 – 49 – 10 – 84

Simbolotto Uccello (35) Buffone (41) Naso (16) Cacio (30) Anguria (31)

EuroJackpot n.70 del 29/08/2025 Combinazione Vincente 23 – 5 – 19 – 3 – 48 Euronumeri 5 – 1

Oggi è un giorno speciale per gli appassionati dei giochi, perché sono in programma ben 5 estrazioni in un’unica serata: Lotto, Simbolotto, 10eLotto, Superenalotto e Eurojackpot.

Solitamente a prendersi la scena è il ricco Jackpot del Superenalotto, che però non ha paragoni al momento rispetto a quello del gioco europeo che richiama i giocatori di ben 18 Paesi europei, uscendo quindi dai confini nazionali.

Eppure, grande seguito riscuote il viaggio tra le ruote tradizionali, tra combinazioni che poi assumono forme particolari con il Simbolotto, visto che questo gioco tira in ballo i simboli. Altro discorso per il 10eLotto, che rispetto a tutti i giochi citati è più frequente e immediato, ma un concorso in particolare si intreccia al gioco del Lotto.

I modi per partecipare a queste estrazioni sono diversi, così come lo sono le strade per ottenere un bel premio, per cui non dovete far altro che effettuare la vostra giocata e sperare che la dea bendata decida di fare tappa a casa vostra, bussando alla vostra porta per regalarvi la possibilità di dare una svolta alla vostra esistenza.