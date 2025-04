Dai tabelloni analitici ai sistemi di verifica vincite, passando per i bollettini: con Superenalotto, Lotto, Simbolotto e 10eLotto sono tante le informazioni da raccogliere anche oggi, ma probabilmente anche qualche premio. È quel che vi auguriamo, visto che questo poker di estrazioni ha le potenzialità giuste per regalarvi delle belle soddisfazioni e arricchire le vostre tasse. La speranza è che tra le vincite di stasera ve ne siano molte destinate a chi ha un progetto lavorativo che pensava di non poter riuscire a finanziare o magari deve rientrare da alcune situazioni debitorie, chi è in difficoltà e può vivere con più serenità i prossimi mesi, ma ci sono anche fortunati che possono cogliere l’occasione per farsi un regalo dopo tanti sacrifici.

In ogni caso, avrete tutto il tempo per valutare come spendere l’eventuale premio, l’importante è verificare con la massima attenzione che la vostra giocata sia effettivamente fortunata. Potete cominciare proprio esaminando le combinazioni fortunate che vi riportiamo di seguito…

Superenalotto – Estrazione n. 59 del 12/04/2025

Combinazione Vincente 60 – 85 – 79 – 38 – 16 – 83 Numero Jolly 27 Superstar 36

10eLotto – Estrazione n. 59 del 12/04/2025

Numeri 03 – 04 – 06 – 07 – 11 – 12 – 14 – 16 – 25 – 28 – 29 – 30 – 34 – 47 – 48 – 61 – 69 – 81 – 85 – 90 Numero Oro 47 Doppio Oro 47 – 7 Extra 09 – 13 – 21 – 24 – 31 – 43 – 45 – 52 – 54 – 55 – 60 – 66 – 68 – 79 – 89

Lotto – Estrazione n. 59 del 12/04/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 47 – 07 – 11 – 43 – 61 Cagliari 34 – 14 – 81 – 89 – 79 Firenze 81 – 16 – 28 – 03 – 21 Genova 85 – 04 – 45 – 60 – 29 Milano 69 – 30 – 06 – 13 – 55 Napoli 12 – 03 – 48 – 31 – 24 Palermo 48 – 06 – 68 – 66 – 28 Roma 69 – 25 – 09 – 48 – 86 Torino 29 – 85 – 52 – 54 – 62 Venezia 90 – 61 – 34 – 79 – 37 Nazionale 18 – 14 – 88 – 10 – 27

Simbolotto – Estrazione del 12/04/2025

Numeri e Simboli Vincenti Forbici (39), Festa (20), Mela (2), Rana (13), Elmo (26)

Rispetto a ieri c’è un solo gioco in meno da controllare, ma in ballo ci sono Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto, un poker di concorsi che richiede la massima attenzione, visto che ognuno di essi mette in palio ricchi premi. Quello che sta per cominciare è una sorta di viaggio tra numeri, ma anche simboli, come nel caso del terzo gioco sopracitato. Poi potrebbe esserci spazio per i numeri dei premi vinti, con eventualmente cifre da capogiro: è quel che vi auguriamo mentre si avvicina il momento delle estrazioni, ma vi raccomandiamo prudenza e precisione durante le verifiche perché sono tante le categorie di vincita.

Ad esempio, potreste non aver centrato la fatidica sestina, ma potreste arricchirvi con un altro premio. Discorso simile per il gioco delle ruote e quelli a lui abbinati. I sogni di gloria possono spingervi con foga a controllare le combinazioni fortunate di oggi, ma così correte il rischio di commettere una distrazione che alla fine potrebbe rivelarsi fatale e giocarvi un brutto scherzo.

Per questo ci teniamo a invitarmi alla calma, a prendervi tutto il tempo necessario, ma soprattutto a non affidarvi solo a voi stessi, visto che sono tanti gli strumenti messi a disposizione per controllare le vostre schedine. I tradizionalisti si rivolgono ai punti vendita Sisal o alla ricevitoria di fiducia, ma ci sono le applicazioni ufficiali di questi giochi a disposizione per i più tecnologici, senza dimenticare ovviamente il contributo importante che offrono i siti ufficiali anche per spazzar via gli ultimi o improvvisi dubbi.