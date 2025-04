A chiudere questa seconda settimana lavorativa di aprile, nella serata di venerdì 11 ci verranno consegnati tutti i nuovissimi numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto con ben cinque differenti occasioni grazie alle quali potreste riuscire ad aggiudicarvi qualche interessantissimo e ricco – talvolta addirittura milionario, specie se guardiamo ai jackpot – premio; il tutto – però – fermo restando che se volete partecipare alle estrazioni dovrete aver piazzato le vostre scommesse entro il momento dei sorteggi, con l’orario di chiusura delle finestre di giochi che indistintamente per Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto si chiude puntualissimo con mezz’ora di anticipo rispetto ai sorteggi.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 aprile 2025: numeri vincenti e jackpot

Insomma, se i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto verranno tutti annunciati allo scoccare preciso delle ore 20:00, significa che per giocare dovrete necessariamente muovervi entro e non oltre le ore 19:30 rivolgendovi a qualsiasi ricevitoria (tra quelle ufficiali Sisal e quelle di tutte le altre agenzie di scommesse più o meno famose), oppure sui vari siti accreditati dall’Agenzia Dogane e Monopoli; mentre se – come si suol dire – aveste ‘perso il treno’, sappiate che passerà nuovamente nella giornata di domani, perdendo però per strada il milionario concorso europeo.

