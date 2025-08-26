Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto e Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 26 agosto 2025, dai jackpot ai premi milionari
La parentesi in cui fantasticare sulle vincite di Eurojackpot, Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto si chiude ora con i numeri vincenti che sono usciti poco fa, estrazione dopo estrazione, gioco dopo gioco. Avendone cinque in ballo nell’appuntamento di oggi con la fortuna, bisogna fare ancor più attenzione quando si raccolgono le combinazioni fortunate, per evitare distrazioni ed errori che possono vanificare i vostri sogni di gloria.
La stessa attenzione che abbiamo coinvolto nel seguire i concorsi è richiesta a voi ora che dovete controllare le vostre schedine, nella speranza che siano tra quelle fortunate per i giochi protagonisti oggi. In tal caso, ci sarà poi modo per capire quale strada intraprendere per la riscossione delle vincite, visto che ve ne sono diversa a seconda non solo dei giochi in ballo, ma anche dei premi ottenuti e delle modalità con cui avete giocato. Lasciamo la parola ai numeri vincenti…
|Combinazione Vincente
|23 – 34 – 63 – 25 – 12 – 41
|Numero Jolly
|21
|SuperStar
|20
|Numeri
|03
|08
|09
|11
|13
|17
|18
|20
|32
|48
|50
|52
|56
|59
|60
|65
|70
|71
|78
|82
|Numero Oro
|18
|Doppio Oro
|18 – 08
|Extra
|01 – 10 – 15 – 26 – 27 – 37 – 39 – 41 – 49 – 61 – 62 – 66 – 68 – 80 – 83
|Ruota
|1°
|2°
|3°
|4°
|5°
|BARI
|18
|08
|78
|60
|41
|CAGLIARI
|70
|82
|13
|11
|39
|FIRENZE
|50
|48
|37
|66
|31
|GENOVA
|32
|65
|61
|15
|07
|MILANO
|50
|59
|68
|26
|27
|NAPOLI
|09
|71
|80
|60
|72
|PALERMO
|56
|11
|82
|01
|08
|ROMA
|20
|65
|49
|27
|67
|TORINO
|60
|03
|10
|61
|47
|VENEZIA
|17
|52
|62
|83
|23
|NAZIONALE
|53
|46
|70
|68
|78
|N°
|Simbolo
|28
|Ombrello
|39
|Forbici
|26
|Elmo
|38
|Pigna
|04
|Maiale
|Combinazione Vincente
|21 – 35 – 8 – 26 – 14
|Euronumeri
|8 – 4
Il panorama dei giochi si arricchisce oggi con uno internazionale, perché oltre a Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto c’è anche Eurojackpot, con una serie di numeri vincenti da raccogliere e riportarvi.
Le opportunità di vincita sono diverse, anche in base alle regole e caratteristiche di questi giochi, che hanno in comune un principio di base: la casualità e la possibilità di puntare su combinazioni di numeri con premi differenziati in base ai risultati ottenuti.
Tutti e cinque prevedono estrazioni regolari, la verifica immediata delle giocate e la possibilità di vincere anche con punteggi parziali, a seconda ovviamente dei numeri indovinati.
Ma non mancano le differenze: il Lotto è un gioco legato alle ruote, il 10eLotto è noto e si è fatto apprezzare anche per la sua “rapidità”, e il Simbolotto è associato al Lotto, pur usando simboli oltre che numeri. Arriviamo così a Eurojackpot con i montepremi che arrivano anche a sfiorare centinaia di milioni di euro.