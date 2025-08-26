Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto e Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 26 agosto 2025, dai jackpot ai premi milionari

La parentesi in cui fantasticare sulle vincite di Eurojackpot, Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto si chiude ora con i numeri vincenti che sono usciti poco fa, estrazione dopo estrazione, gioco dopo gioco. Avendone cinque in ballo nell’appuntamento di oggi con la fortuna, bisogna fare ancor più attenzione quando si raccolgono le combinazioni fortunate, per evitare distrazioni ed errori che possono vanificare i vostri sogni di gloria.

La stessa attenzione che abbiamo coinvolto nel seguire i concorsi è richiesta a voi ora che dovete controllare le vostre schedine, nella speranza che siano tra quelle fortunate per i giochi protagonisti oggi. In tal caso, ci sarà poi modo per capire quale strada intraprendere per la riscossione delle vincite, visto che ve ne sono diversa a seconda non solo dei giochi in ballo, ma anche dei premi ottenuti e delle modalità con cui avete giocato. Lasciamo la parola ai numeri vincenti…

SuperEnalotto – Concorso n. 136 del 26/08/2025 Combinazione Vincente 23 – 34 – 63 – 25 – 12 – 41 Numero Jolly 21 SuperStar 20

10eLotto – Concorso n. 136 del 26/08/2025 Numeri 03 08 09 11 13 17 18 20 32 48 50 52 56 59 60 65 70 71 78 82 Numero Oro 18 Doppio Oro 18 – 08 Extra 01 – 10 – 15 – 26 – 27 – 37 – 39 – 41 – 49 – 61 – 62 – 66 – 68 – 80 – 83

Estrazioni del Lotto – Concorso n. 136 del 26/08/2025 Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 18 08 78 60 41 CAGLIARI 70 82 13 11 39 FIRENZE 50 48 37 66 31 GENOVA 32 65 61 15 07 MILANO 50 59 68 26 27 NAPOLI 09 71 80 60 72 PALERMO 56 11 82 01 08 ROMA 20 65 49 27 67 TORINO 60 03 10 61 47 VENEZIA 17 52 62 83 23 NAZIONALE 53 46 70 68 78

Simbolotto – 26/08/2025 N° Simbolo 28 Ombrello 39 Forbici 26 Elmo 38 Pigna 04 Maiale

EuroJackpot – Concorso n. 69 del 26/08/2025 Combinazione Vincente 21 – 35 – 8 – 26 – 14 Euronumeri 8 – 4

Il panorama dei giochi si arricchisce oggi con uno internazionale, perché oltre a Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto c’è anche Eurojackpot, con una serie di numeri vincenti da raccogliere e riportarvi.

Le opportunità di vincita sono diverse, anche in base alle regole e caratteristiche di questi giochi, che hanno in comune un principio di base: la casualità e la possibilità di puntare su combinazioni di numeri con premi differenziati in base ai risultati ottenuti.

Tutti e cinque prevedono estrazioni regolari, la verifica immediata delle giocate e la possibilità di vincere anche con punteggi parziali, a seconda ovviamente dei numeri indovinati.

Ma non mancano le differenze: il Lotto è un gioco legato alle ruote, il 10eLotto è noto e si è fatto apprezzare anche per la sua “rapidità”, e il Simbolotto è associato al Lotto, pur usando simboli oltre che numeri. Arriviamo così a Eurojackpot con i montepremi che arrivano anche a sfiorare centinaia di milioni di euro.