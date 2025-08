Questi sono i numeri vincenti e le cinquine fortunate della prima estrazione di oggi del Million Day, quella delle ore 13:00: scopriamoli.

Sta per arrivare la prima estrazione del Million Day del primo giorno del mese. Alle ore 13:00 di questo venerdì 1 agosto 2025, arriverà come sempre l’appuntamento con uno dei giochi più amati dagli italiani, apprezzati in particolare per la sua semplicità sia nel giocare quanto nel vincere. In realtà, vedendo quanto è accaduto a luglio, dovremmo scrivere altro tenendo conto che nel mese che si è chiuso ieri solo un vincitore si è portato a casa il milione di euro con il Million Day.

Million Day, numeri vincenti di oggi 31 luglio 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

Rappresenta però una sorta di unicorno, un unicum, visto che nei mesi precedenti i vincitori sono stati ben più frequenti, in media ogni 10/15 giorni, fino ad arrivare al caso quasi clamoroso di giugno, con ben 5 persone che si sono messi in tasca il tanto ambito primo premio da un milione di euro.

Come spiegare queste mancate vincite? Chi lo sa, magari le vacanze estive hanno un po’ rallentato le giocate o semplicemente la ruota non sta girando come si deve e molto probabilmente, se andiamo a scorrere l’elenco dei vincitori, molti saranno quelli che hanno fatto 4 o che hanno azzeccato i “5 numeri sbagliati”, quelli degli Extra Million Day: chissà che con agosto non si possa invertire questa tendenza, noi ne siamo certi.

Million Day, numeri vincenti di oggi 31 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day

Extra MillionDay