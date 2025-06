Bentornati cari giocatori del Million Day. Se siete finiti su questa pagina vuole dire solo una cosa: anche voi come noi siete in trepidante attesa, non vedete l’ora di conoscere quali sono i numeri vincenti della seconda ed ultima giocata di oggi, quella delle ore 20:30. L’appuntamento ve l’abbiamo appena ricordato, ma ricordatevi anche che i terminali resteranno attivi solo fino alle ore 20:20, di conseguenza calcolate bene i tempi per evitare di rimaner esclusi dalle giocate.

Un’altra cosa da fare, ovviamente basilare, è scegliere i cinque numeri da giocare, e vi consigliamo di affidarvi solamente al vostro istinto, senza particolari calcoli ingegneristici. Volendo potrete affidare la vostra sorte (a vostre rischio e pericolo), alle nostre cinquine, come ad esempio questi cinque numeri, leggasi 10, 21, 27, 36 e 48. Per un’altra cinquina scegliamo l’1, il 6, il 20, il 25 e il 45. Alcuni di voi l’avranno sicuramente riconosciuta, è la cinquina della data odierna. Chiudiamo con gli ultimi cinque numeri scelti per voi per l’estrazione del Million Day di oggi delle ore 20:30, ovvero, il 9, il 23, il 36, il 41 e infine il 52. Come sempre facciamo, vi auguriamo buona fortuna, sperando che la giornata di oggi sia quella che vi incoronerà vincitori.

I NUMERI VINCENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay