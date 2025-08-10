Scopriamo il Million Day di oggi, 10 agosto 2025, ecco i numeri vincenti con le cinquine fortunate di questa seconda estrazione odierna

Ritorna il Million Day, ritornano i numeri e le cinquine fortunate e ritornano le grandi vincite, o per lo meno si spera. Alle ore 20:30, dopo la giocata “accaldata” delle ore 13:00, spazio alla nuova estrazione in questa domenica 10 agosto 2025, secondo weekend del mese che per molti vuol dire ferie e vacanze estive dopo un anno di lavoro. Un periodo già magico di per se ma chissà che non possa divenire ancora più bello grazie appunto ad una bella vincita al Million Day.

Per provare a portarsi a casa i soldini messi in palio dallo stato, a cominciare dai due premi più ambiti, leggasi un milione di euro e centomila, bisognerà giocarsi cinque numeri e magari potreste spendere i vostri due euro per le cifre 4, 12, 18, 27 e 44. Un’altra cinquina papabile che magari può valore un milione di euro ma anche zero, potrebbe essere invece quella formata dai numeri 17, 29, 30, 41 e infine 55.

Continuiamo a dare i numeri – in tutti i sensi visto il caldo – con questa nuova stringa giocabile al Million Day, leggasi 19, 29, 34, 38 e infine 46. Possiamo concludere con un’altra bella cinquina, quella formata dal 2, quindi scegliamo l’8, poi il 28, il 38 e infine il 53. Vi piacciono? Fateci sapere se li volete giocare e soprattutto se siete riusciti a vincere.

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day

Extra MillionDay