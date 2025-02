La macchina delle estrazioni di Million Day non si ferma e, infatti, ci regala una nuova doppia estrazione anche oggi, lunedì 10 febbraio 2025, ma sembra essersi inceppata al momento quella delle maxi vincite, dopo il boom delle scorse settimane. Infatti, a fine gennaio c’è stato un poker di incredibili vittorie, registrate tutte un’estrazione dopo l’altra.

Estrazione Million Day, oggi 9 febbraio 2025/ Ecco i numeri vincenti delle ore 20:30

L’ultima straordinaria vittoria da un milione di euro è stata quella dell’ultimo giorno di gennaio, quando è stata realizzata una vincita in Sicilia, e più precisamente a Trabia, grazie a una semplice giocata singola. A volte ci si complica la vita per tentare la fortuna, quando può bastare scegliere 5 numeri, metterli in gioco al costo di un euro e ottenere così il premio più ambito.

Million Day, numeri vincenti di oggi 9 febbraio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

È proprio quello che è accaduto in occasione di quest’ultima vincita importante, ma accade spesso da quando questo gioco è stato lanciato. Peraltro, se prendiamo in esame proprio il contatore delle vincite, possiamo constatare che sono piovuti più di 904 milioni di euro grazie a questo gioco sin dalle primissime estrazioni. Per quanto riguarda, invece, il premio di mille euro, parliamo di oltre 103mila vincite.

Il nostro auspicio è che questi numeri possano essere aggiornati dopo l’estrazione di oggi del Million Day, a partire da quella di pranzo che stiamo per scoprire. Ma ovviamente bisogna prestare altrettanta attenzione a Extra MillionDay, la seconda estrazione che si tiene subito dopo quella principale per dare un’ulteriore chance a chi ha visto fallire la prima.

Million Day di oggi 8 febbraio 2025/ Estrazione delle cinquine dei numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: –

Extra MillionDay: –