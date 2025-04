Siamo ancora noi, puntuali come sempre a svelarvi quali saranno i numeri vincenti del Million Day. Ovviamente il riferimento è all’estrazione delle ore 20:30 di questo sabato 12 aprile 2025, la seconda ed ultima possibilità di giocata del giorno, così come avviene sempre dal lunedì alla domenica, visto che il Million Day non va mai in vacanza, nemmeno nel weekend.

Se l’appuntamento fisso è quello della duplice estrazione, un altro incontro classico per quanto riguarda questo gioco, è quello con i nostri numeri, le cinquine de IlSussidiario.net, che speriamo ovviamente possano portarvi tanta fortuna. Fino ad oggi nessuno ha mai vinto, ma se per caso aveste le idee un po’ appannate e non sapete su quali cifre puntare, potreste utilizzare i nostri numeri. La prima cinquina che vogliamo segnalarvi è la seguente: il numero 12, quindi il 19, poi il 25, il 37 e infine il 41. Per un’altra cinquina potremmo invece scegliere il 10, il 22, poi il 45, il 49 e infine il 52. Se per caso non ne avete ancora abbastanza, eccovi l’ultima cinquina per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30, e parliamo precisamente dei numeri 7, 16, 27, 30 e 45. Che dite, saranno quelli fortunati? Non ci resta che giocarli e aspettare il sorteggio.

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 8 – 11 – 16 – 22 – 51

Extra MillionDay: 3 – 19 – 27 – 44 – 46