Non ci vuole più molto tempo perché tutti voi carissimi lettori e cercatori di fortuna posiate scoprire la seconda combinazione di numeri vincenti di oggi del Million Day, sempre accompagnati – naturalmente – anche da quelli relativi all’Extra MillionDay che vi potranno dare la possibilità unica (assente da tutti gli altri giochi simili, escluso il 10eLotto) di invertire una scommessa iniziale potenzialmente sfortunata; il tutto fermo restando che con un puntata iniziale dal valore di appena uno o due euro, potreste riuscire ad accaparrarvi un premio – sempre ambitissimo da chiunque partecipa a questo concorso – dalla bellezza di addirittura un milione di euro!

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Per giocare – che sia Million Day o Extra MillionDay – il regolamento di questo apprezzato concorso vi chiede solamente di scegliere un totale di appena cinque numeri da inserire nella consueta schedina che troverete in qualsiasi ricevitoria Sisal; mentre per massimizzare le vostre possibilità di vincita, potrete anche optare per una delle altre due modalità di gioco, tra quella plurima che vi farà scegliere più di una cinquina e quella sistemistica che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri invece dei 5 classici.

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30