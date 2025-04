Buon pomeriggio e buona nuova estrazione de Million Day. Anche oggi, 16 aprile 2025, scopriremo insieme come ogni giorno quali saranno i numeri vincenti e le due cinquine fortunate con la prima delle due tornate in arrivo alle ore 13:00. Quali numeri possiamo giocare oggi? Abbiamo scelto qualche cinquina per voi, a cominciare dai cinque numeri che ci ricordano quale sia la data odierna, quindi il numero 4 di aprile, quindi il 16, che è il giorno odierno, e infine il 20 e il 25, che ci ricordano l’anno. Chiudiamo con un 45 che ci piace parecchio. Ricordiamo quindi i primi cinque numeri 4, 16, 20, 25, 45.

Numeri vincenti Million Day di oggi 15 aprile 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

Proseguiamo con un’altra cinquina, e scegliamo i numeri 7, 33, 39, 47 e infine 52. Concludiamo con un’ultima cinquina per l’estrazione de Million Day delle ore 13:00, la prima delle due tornate di giocata del giorno (la seconda ci sarà come al solito alle 20:30). Spazio quindi al numero 10, che ci ricorda i grandi calciatori del presente e de passato. Proseguiamo con il numero 1, altra cifra che possiamo tranquillamente associate al calcio, al top player, il campione. Il due può essere invece associato alla vittoria in trasferta, mentre il 25 ci ricorda l’anno attuale, la stagione in corso. Chiudiamo con un numero extra che può essere il 40, giusto per completare questa cinquina che ripetiamo essere 1, 2, 10, 25 e infine 40. Vi ricordiamo che per l’estrazione delle ore 13:00 si potrà giocare fino ad una decina di minuti prima: quindi segnatevi bene l’orario e buona fortuna.

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 aprile 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay