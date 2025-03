Siamo di nuovo qui, pronti in attesa dell‘estrazione serale di oggi del Million Day. Chi ci segue sa benissimo a cosa ci riferiamo, alla giocata delle ore 20:30 di questa domenica 16 marzo 2025, il secondo classico appuntamento quotidiano del giorno per chi gioca al Million Day. Avete pensato a quali numeri giocare? Sicuramente molti di voi avranno ben in mente i propri numeri fortunati, ma tutti gli altri che sono ancora indecisi potrebbero giocare le nostre cifre, che anche oggi vogliamo consigliarvi, sperando che ovviamente siano quelle fortunate.

Cominciamo con questi primi cinque numeri da giocare al Million Day, ovvero il 5, poi il 9, quindi il 24, poi il 34 e infine il 50. Continuiamo con le cifre dedicate alla Formula 1 2025, visto che oggi si è corso il primo gran premio della nuova stagione. Puntiamo sui numeri dei ferraristi, 16 (Leclerc) e 44 (Hamilton), poi ci aggiungiamo l’1 di Formula 1, e quindi possiamo metterci il 20 e il 25, ad indicare la stagione 2025, per una stringa così composta: 1, 16, 20, 25 e 44. Pensate che questi numeri vi possano portare fortuna per l’estrazione di questa sera del Million Day? Allora giocateli.

