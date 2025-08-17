Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di domenica 17 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Ci attende – come tutti i giorni – un’altra ricchissima serata dedicata esclusivamente al Million Day e all’Extra MillionDay, unici tra i vari concorsi Sisal che tutti voi ben conoscerete ad accompagnarci anche nel corso delle domeniche dell’anno, con una doppia estrazione che coprirà l’intera giornata di oggi (ovvero, appunto, domenica, il 17 agosto 2025) e due differenti serie di numeri vincenti.

La prima estrazione del Million Day è già stata estratta alle 13:00 in punto e la seconda – che troverete in questo stesso articolo – arriverà allo scoccare delle 20:30; mente in entrambi i casi è importante dirvi e ricordarvi che non mancheranno neppure le combinazioni estratte in seno al concorso Extra del Million Day!

Visto che potreste avere ancora un pochino di tempo a disposizione per giocare al Million Day prima che la fortuna chiuda la finestra di gioco, vi vogliamo ricordare che tra il gioco classico e quello Extra non ci sono significative differenze se non dal punto di vista dei premi: la combinazione di numeri (o le combinazioni, con la giocata “plurima”) sarà, infatti, la stessa e costerà in entrambi i casi 1 euro; per un totale di due.

