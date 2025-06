Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 17 giugno 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È quasi ora di scoprire la seconda combinazione vincente di questa giornata di martedì 17 giugno 2025 per quanto riguarda il concorso del Million Day e dell’Extra MillionDay, portatori di due differenti cinquine parzialmente collegate tra loro e di tanti (tantissimi!) premi che sono sempre uno più interessante dell’altro: l’estrazione – vale sempre la pena ricordarlo – si terrà allo scoccare delle ore 20:30 in punto e, nel corso di questa giornata, è utile precisare che se n’è già tenuta anche un’altra alle ore 13 che abbiamo già seguito; mentre, al contempo, resta sempre fermo il fatto che, se oggi non ve la sentiste di misurarvi con il Million Day, potrete sempre farlo domani oppure in qualsiasi altro giorno dell’anno!

Complessivamente, dopo alcuni mesi leggermente sottotono, è interessante notare che, con l’arrivo dell’estate e del caldo, la Dea Bendata sembra essere tornata a pienissimo titolo negli ambienti dedicati al Million Day: solamente in questi primi 16 giorni di giugno – e poi, più tardi, potremo sapere anche com’è andato il 17esimo, ovvero ovviamente oggi –, infatti, abbiamo visto uscire ben due differenti premi dal valore di un milione di euro (ovvero quelli massimi in palio), precisamente lo scorso venerdì 6 nell’appuntamento delle 13:00 e poi ancora giovedì 12 alle ore 20:30!

