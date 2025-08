Ecco puntuali in arrivo i numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 2 agosto 2025, del Million Day: scopriamoli insieme

Ritorna il gioco del Million Day. Quando siamo ormai in chiusura del secondo giorno del nuovo mese, il 2 agosto 2025, alle ore 20:30 scatterà l’ora “dell’attenti” per le migliaia di giocatori appassionati del gioco del milionario. Si terrà infatti la consueta seconda estrazione giornaliera che ci permetterà di scoprire i nuovi dieci numeri fortunati, i cinque dal valore di un milione di euro più altri cinque da centomila euro, il cosiddetto premio consolatorio (buttali via, ci aggiungiamo noi).

Ma come faccio a tentare la vittoria? Si starà forse domandando qualcuno leggendo queste pagine e la risposta è molto semplice: basta scegliere cinque numeri che più vi aggradano, ma solo compresi dall’1 al 55. A quel punto dovrete giocarvi la vostra schedina spendendo due euro, e volendo potreste puntare anche su più numeri, ovviamente investendo di più.

Alle ore 20:30 potrete quindi recarvi su IlSussidiario.net per scoprire i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day, e capire se avrete vinto o meno. Attenzione però, se non avrete fatto cinque non dovrete disperarvi e stracciare la schedina, visto che si vince anche azzeccando 4 numeri, così come tre e due: ovviamente meno numeri su beccano e meno si vince. A voi la scelta e come vi scriviamo sempre facendo un po’ il verso alla saga di Star Wars, che la fortuna sia con voi.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day

Extra MillionDay