In questa prima domenica del mese, 2 febbraio 2025, vuoi non giocare al Million Day? Anche oggi si terrà la doppia consueta estrazione e la prima arriverà molto breve, precisamente alle ore 13:00. Scatterà quindi fra poco il “sorteggio” con tutti i numeri vincenti, le due cinquine fortunate dal valore rispettivamente di un milione di euro e 100.000 euro.

Qualora voleste tentare la fortuna ma non sapete bene quali numeri giocare, magari non avete fantasia, oppure, non avete eventi o sogni a cui fare riferimento, allora proviamo ad aiutarvi noi. Abbiamo infatti pensato a due cinquine Million Day che speriamo vi facciano gridare di gioia, a cominciare da questi primi cinque numeri, leggasi l’1, il 10, l’11, il 21, e il 46. Per una seconda possibilità di vincita scegliamo invece il 2, il 7, il 19, il 23, e infine il 45. Vi ricordiamo che ogni schedina ha un costo minimo di un euro, di conseguenza per giocarne due vi serviranno due euro, raddoppiando quindi la possibilità di vincita. Ovviamente nessuno qui vi sta dicendo che sarà facile portarsi a casa il milione di euro, ma perchè non provarci con l’estrazione delle ore 13:00 di oggi? Buona fortuna.

