Buona Pasqua 2025 a tutti con una nuova giornata di Million Day. Alle ore 13:00, anche in questo giorno di festa e di divertimento, scopriremo quali sono i numeri vincenti, le due cinquine fortunate della prima delle due estrazioni odierne. Nonostante oggi la maggior parte delle persone si ritroverà in famiglia o in qualche ristorante per festeggiare, non mancheranno le giocate per provare a portarsi a casa il milione di euro messo in palio: questo si che sarebbe un bel regalo di Pasqua!

Ricordiamo che anche i numeri extra Million Day, la seconda delle due cinquine estratte, garantiscono comunque un’ottima vincita, ben 100.000 euro, di conseguenza c’è un doppio motivo per giocare a questo gioco anche in questa giornata speciale. Come al solito il regolamento non cambio, e anche se è festa dovremo semplicemente recarci presso la ricevitoria più vicina, scoprendo ovviamente prima se sia aperta o meno, e scegliere i cinque numeri che più ci aggradano compresi dall’1 al 55 per poi puntare una somma di almeno un euro: dopo di che dovremo aspettare l’estrazione delle ore 13:00, che arriverà a breve, fra un agnello, una pastiera e un uovo di cioccolato.

Million Day di oggi 19 aprile 2025/ Estrazione dei numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY: TUTTI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: