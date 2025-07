Ecco le due cinquine fortunate, tutti i numeri vincenti del Million Day, per l'estrazione delle ore 13:00 di oggi, 20 luglio 2025

Eccoci di nuovo qui riuniti per una nuova estrazione del Million Day. L’appuntamento di questa giornata, domenica 20 luglio 2025, è fissato come sempre alle ore 13:00, la prima delle due estrazioni quotidiane che ci stanno accompagnando in questa lunga e caldissima estate. E’ tutto pronto quindi a scoprire quali siano i numeri vincenti odierni, le due cinquine fortunate che possono valere un sacco di soldi.

Siamo certi che molti di voi staranno già fantasticando su cosa farebbero con un bel gruzzoletto, soprattutto in un periodo come quello estivo in cui la voglia di evadere e di andare lontano è tanta. Certo è che con 100.000 euro o meglio ancora con un milione, si possono fare più che un solo viaggio, visto che di fatto ci si mette a posto il futuro o magari quello dei propri figli e/o nipoti.

Che dite, stiamo facendo troppi voli pindarici? Forse avete ragione, meglio tornare con i piedi per terra e concentrarci sull’estrazione del Million Day delle ore 13:00, spremendo tutte le nostre energie per individuare i cinque numeri vincenti e così diventare i secondi vincitori di questo mese di luglio, visto che fino ad ora, a luglio 2025, la Dea bendata ha solo baciato una persona: chissà…

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day

Extra MillionDay